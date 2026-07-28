Marco Antonio Solís regresa a Paraguay con su “Gratitud Tour”: fecha, lugar y entradas

El cantautor mexicano Marco Antonio Solís llegará nuevamente a Paraguay el próximo 31 de octubre, esta vez presentando su gira mundial “Gratitud Tour”. El concierto se llevará a cabo en el Jockey Club Paraguayo y no en el Estadio La Nueva Olla, como se había anunciado anteriormente.

Lea más: De Arcángel a Kany García: los conciertos anunciados para agosto 2026 en Paraguay

El artista responsable de grandes éxitos de la música romántica en español como “Tu cárcel”, “¿Dónde estará mi primavera?“, ”¿A dónde vamos a parar?" y otras reunirá en este concierto sus grandes éxitos celebrando la música, el recuerdo y el agradecimiento a quienes lo han acompañado durante décadas.

Marco Antonio Solís cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria, primeramente con la agrupación Los Bukis y, desde 1996, como solista. En esta gira ofrecerá un recorrido por los temas que han marcado cada etapa de su carrera.

Según destacaron desde la producción del show, Marco Antonio Solís presentará “un espectáculo para emocionar, despertar la nostalgia, y volver a cantar juntos esas canciones que forman parte de la banda sonora de tantas vidas”.

A lo largo de su carrera, Solís ha compuesto más de 300 canciones, publicó más de 20 álbumes y vendió más de 35 millones de copias en todo el mundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La gira “Gratitud Tour” comenzó este viernes 24 de julio en Austin, Texas, y recorrerá distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá hasta el 10 de octubre. El tramo latinoamericano de su gira se iniciará en Paraguay, antes de seguir por Chile, Perú, Nicaragua, Honduras y Colombia.

Entradas para MAS: ¿dónde se consiguen y cuánto cuestan?

Las entradas para ver a Marco Antonio Solís en Paraguay ya están a la venta a través de Ticketea. Los precios van desde G. 200.000 en adelante.

La producción del concierto estará a cargo de RPM Producciones.