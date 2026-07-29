La OSIC abre el ciclo “La música de nuestra América Latina 2026″ en el Espacio Cultural Staudt

Difundir y poner en valor la riqueza de los compositores de nuestro continente es el objetivo de la OSIC con este nuevo ciclo denominado “La música de nuestra América Latina 2026″. El concierto inaugural será este jueves 30, a las 20:00, en el Espacio Cultural Staudt (Mariscal Estigarribia e Iturbe).

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El maestro peruano Luis Chumpitazi Montoya, especialista en interpretación históricamente informada, estará al frente de este concierto denominado “Del Virreinato a la República. Memoria sonora del Perú entre los siglos XVII y XIX”.

Esta presentación, que será de acceso libre y gratuito, contará con las actuaciones de las sopranos Aldana Salinas y Macarena González, y del tenor Alejandro Ríos.

El programa presentará una Canzona, de autor anónimo, que se constituye en una de las escasas muestras conservadas de música instrumental del siglo XVII.

A ella se suman las tres piezas instrumentales del Códice Trujillo del Perú, recopiladas por el obispo Baltazar Martínez Compañón entre 1782 y 1785, consideradas un testimonio excepcional del naciente folclore del norte peruano.

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Igualmente se podrá escuchar el Terceto a Nuestra Señora del Buen Consejo, de Fray Cipriano Aguilar, obra representativa de la influencia del clasicismo europeo en las academias conventuales peruanas; y la Sinfonía N° 38 en Re mayor, de Pedro Ximénez Abril Tirado, una de las figuras más importantes de la música académica sudamericana del siglo XIX.

El programa completarán las Canciones Patrióticas de José Bernardo Alcedo, compositor del Himno Nacional del Perú, cuyas creaciones reflejan la transición entre la tradición religiosa y el lenguaje del bel canto, según detallaron desde la OSIC.

¿Quién es Luis Chumpitazi Montoya?

La presencia de Luis Chumpitazi Montoya en este concierto se debe al apoyo de la Embajada del Perú en Paraguay. El músico peruano ha desarrollado una carrera interpretando el oboe, la flauta, el corno y la percusión, además de desempeñarse como director de orquestas y coros, e investigador especializado en música antigua.

Es fundador y director titular del Ensamble Artiflex con el que desde hace más de veinte años impulsa la interpretación históricamente informada del repertorio barroco latinoamericano.

Ha integrado diversos ensambles y, como director invitado, ha estado al frente de orquestas y coros de Perú, Paraguay, Brasil, Argentina y otros países de la región.

Desde 2024 se desempeña como docente de la Universidad Nacional de Música del Perú y director de su Orquesta Barroca.