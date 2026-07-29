La Sociedad Bach del Paraguay ofrecerá un concierto dedicado a la influencia italiana en Bach

El programa estará centrado en la influencia que ejercieron distintos compositores italianos sobre la obra de Johann Sebastian Bach. La propuesta se realiza en el marco de la conmemoración de los 276 años del fallecimiento del compositor alemán, ocurrido el 28 de julio de 1750 en Leipzig.

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Durante el concierto se interpretarán obras de Antonio Vivaldi, Tommaso Albinoni, Giovanni Battista Pergolesi, Alessandro Scarlatti y Alessandro Marcello. El repertorio permitirá abordar algunos de los vínculos musicales entre la tradición italiana y la producción de Bach.

La presentación contará con la participación del director, flautista y oboísta peruano Luis Chumpitazi Montoya, quien estará como director invitado. Como solistas participarán la soprano paraguaya residente en España, Jessica Bogado, los violinistas Juan Ignacio López y María Paz Ortiz, y el oboísta Aldo López. Los músicos actuarán junto al Bach Collegium de Asunción, ensamble perteneciente a la Sociedad Bach del Paraguay.

El concierto cuenta con el apoyo de la Embajada del Perú en Paraguay, la Congregación Evangélica Alemana de Asunción y la Casa Bicentenario de la Música Agustín Pío Barrios Mangoré.

La entrada será gratuita. Durante la actividad se recibirán contribuciones voluntarias destinadas al financiamiento de los proyectos de la Sociedad Bach del Paraguay.