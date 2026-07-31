Cómo potenciar un proyecto musical: productor argentino Gustavo Ameri compartirá herramientas en una charla

El encuentro forma parte de un ciclo impulsado por la Asociación de la Música Independiente del Paraguay y la Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes para generar espacios de capacitación, intercambio de experiencias y networking entre los distintos actores del sector musical.

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En esta edición, el invitado será el consultor y productor argentino Gustavo Ameri, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia en el ámbito de la gestión cultural, los negocios digitales, el entretenimiento en vivo y la inteligencia de mercado, tanto para instituciones públicas como para empresas privadas.

Estrategias para proyectos musicales

Durante la capacitación, Ameri compartirá herramientas orientadas al desarrollo de proyectos musicales independientes y abordará aspectos fundamentales para la circulación de la música en plataformas digitales. Entre los temas previstos figuran el funcionamiento de los algoritmos de los servicios de streaming, la correcta organización de un catálogo mediante metadatos, la planificación de cronogramas de lanzamiento y las estrategias para construir una comunidad de seguidores propia, más allá de las plataformas.

La propuesta está dirigida a músicos, managers, productores y gestores culturales, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos previos, por lo que apunta tanto a quienes inician su camino en la industria musical como a quienes buscan profesionalizar la gestión de sus proyectos.

Herramientas prácticas

Además de los contenidos teóricos, los asistentes recibirán materiales y herramientas diseñadas para su aplicación inmediata. Entre ellas se encuentran un checklist para la validación de metadatos y activos digitales, un mapa de los circuitos de cobro internacional con información sobre las condiciones impositivas en Paraguay, un cronograma de lanzamiento adaptable a distintos proyectos y un panorama actualizado sobre el funcionamiento de las principales plataformas de streaming.

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