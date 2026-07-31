El metal nacional celebrará su fiesta musical con el Lata Pararã Fest en Fernando de la Mora

El evento reunirá a nueve agrupaciones representativas del circuito local en el Galpón Municipal de Fernando de la Mora, confirmando el dinamismo y el alcance de la producción discográfica y en vivo del metal nacional.

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La jornada musical comenzará a las 17:00 y ofrecerá una muestra integral y diversidad sonora. El cartel de artistas abarca desde el heavy y el power metal hasta vertientes más extremas como el thrash, death y black metal. Subirán al escenario las bandas Batallón, Steel Rose, Mythika, Wisdom, Abbadon, Khyron, Hikuai, Sadistic Art y Black Fire, trazando un recorrido completo por distintas generaciones y subgéneros del metal hecho en Paraguay.

Más allá de las presentaciones en vivo, el festival busca ser un punto de encuentro para la comunidad metalera y el ecosistema cultural independiente.

El predio, ubicado en Capitán Montiel esquina Avenida Mariscal Estigarribia, albergará una feria temática con indumentaria, accesorios, libros, material discográfico en formato físico como CDs y vinilos, y merchandising oficial de las agrupaciones participantes.

Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 40.000 hasta el viernes 31 de julio, mientras que el día del evento en puerta el precio será de G. 60.000.

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Las entradas físicas pueden adquirirse en Asunción Underground (General Díaz 389 casi Alberdi), Morri Rock Store (Oliva 919 casi Montevideo) y La Cueva Rock/Metal Bar (Mariscal López 1070 casi Brasil).

Asimismo, está habilitada la compra digital mediante transferencias al alias 0981 506 972, enviando el comprobante de pago a dicho número.