Música
31 de julio de 2026 a la - 11:57

“La mesa de Rodas”, así será el show que reunirá a artistas nacionales en la Alianza Francesa

El cantante y compositor paraguayo Mauri Rodas llegó al escenario de Rock al Puerto con Rodas, su nueva propuesta musical.
Mauri Rodas con su proyecto musical Rodas durante una presentación en un festival. El artista ofrecerá este domingo un concierto denominado "La mesa de Rodas".Heber Carballo, ABC Color

“La mesa de Rodas” es el espectáculo que presentará el cantante y compositor Mauri Rodas, este domingo 2 de agosto en la Alianza Francesa de Asunción. La propuesta, que tendrá un carácter íntimo y distendido, reunirá a varios artistas nacionales.

Por Maripili Alonso

“La mesa de Rodas” se presentará este domingo 2, a partir de las 17:00, en el Patio Colonial de la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos). El concierto, encabezado por el cantante y compositor Mauri Rodas, tendrá un carácter íntimo y distendido.

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Según señaló el artista, a través de un comunicado, este concierto está concebido como una sobremesa. “Ese momento después de la comida en el que nadie quiere levantarse, las historias se estiran y la música aparece sin pedir permiso”, detalló.

A diferencia de un concierto tradicional, “La mesa de Rodas” tendrá justamente a una mesa como protagonista de la escena y, alrededor de ella, Rodas compartirá canciones, relatos y también se irán sumando varios invitados.

El inicio del show está previsto para las 18:30 y tendrá una duración aproximada de 80 minutos, seguido por un after show.

Los invitados en “La mesa de Rodas”

Los invitados de “La mesa de Rodas son: Enrique Zayas, Enzo Romero, Luigi Manzoni, Pancho González, Lenny Neufeld, Andy Selich, Gonza Resquín y Aníbal Domaniczky.

También estarán como invitados: Neine Heisecke, Chirola Ruiz Díaz, Jazmín del Paraguay, David Müller, Junior Rodas, Blas Rodrigo, Erik Hansen, Banana Pereira y Migue Rodas.

Mauri Rodas ha liderado proyectos musicales como Mauricio y Las Cigarras, y BritRanchera. También integró agrupaciones como Los Chamos del Momento, Área 69 y otros. Cuenta con más de 10 materiales publicados entre LPs, EPs y colaboraciones.

Las entradas para este espectáculo están a la venta en Tuti a G. 60.000. El show será apto para todo público.