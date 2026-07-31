“La mesa de Rodas”, así será el show que reunirá a artistas nacionales en la Alianza Francesa

“La mesa de Rodas” se presentará este domingo 2, a partir de las 17:00, en el Patio Colonial de la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos). El concierto, encabezado por el cantante y compositor Mauri Rodas, tendrá un carácter íntimo y distendido.

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Según señaló el artista, a través de un comunicado, este concierto está concebido como una sobremesa. “Ese momento después de la comida en el que nadie quiere levantarse, las historias se estiran y la música aparece sin pedir permiso”, detalló.

A diferencia de un concierto tradicional, “La mesa de Rodas” tendrá justamente a una mesa como protagonista de la escena y, alrededor de ella, Rodas compartirá canciones, relatos y también se irán sumando varios invitados.

El inicio del show está previsto para las 18:30 y tendrá una duración aproximada de 80 minutos, seguido por un after show.

Los invitados en “La mesa de Rodas”

Los invitados de “La mesa de Rodas son: Enrique Zayas, Enzo Romero, Luigi Manzoni, Pancho González, Lenny Neufeld, Andy Selich, Gonza Resquín y Aníbal Domaniczky.

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También estarán como invitados: Neine Heisecke, Chirola Ruiz Díaz, Jazmín del Paraguay, David Müller, Junior Rodas, Blas Rodrigo, Erik Hansen, Banana Pereira y Migue Rodas.

Mauri Rodas ha liderado proyectos musicales como Mauricio y Las Cigarras, y BritRanchera. También integró agrupaciones como Los Chamos del Momento, Área 69 y otros. Cuenta con más de 10 materiales publicados entre LPs, EPs y colaboraciones.

Las entradas para este espectáculo están a la venta en Tuti a G. 60.000. El show será apto para todo público.