Concha Bernal y su paso por Paraguay: “El arte en mi vida es algo muy transversal”

La cantautora colombiana María Concepción Bernal, más conocida como Concha Bernal, se presentó recientemente en Asunción acompañada por músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. La artista llegó a nuestro país para protagonizar un concierto en el marco del 216° aniversario de la Independencia de la República de Colombia.

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“Para mí es algo mucho más allá de un concierto. La música es un lenguaje universal y creo profundamente que Latinoamérica está unida por corrientes musicales muy fuertes y muy semejantes”, afirmó en relación a esta presentación realizada en la sala de convenciones del Banco Central del Paraguay.

Agregó que para ella este concierto en Asunción, presentando el folclore colombiano, tuvo que ver con “comunicar que la música también hace parte de la libertad, de un lenguaje de libertad, de un lenguaje de unión, de un lenguaje de reivindicación”.

“Creo profundamente en el poder que tiene la música y en el poder que tiene el arte para unir y transformar”, remarcó.

En este sentido, sostuvo que su presentación en Asunción fue una reafirmación de la convicción que tiene como artista colombiana. “Hacerle honor a todos los valores y a toda la herencia que tengo de mi tierra querida, que es muy rica, que es multicultural, que tiene una pluralidad enorme”, acotó.

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En cuanto a la gran variedad de estilos musicales que tiene el folclore colombiano, Bernal aseguró que como “hija del caribe colombiano” se siente más cómoda interpretando “la cumbia, el porro, los ritmos que derivan de la herencia percutiva africana, que es muy profunda”.

También citó al mapalé, antes de destacar que provienen de una “trietnia maravillosa” conformada por las raíces indígenas, españolas y africanas.

“La historia cuenta y canta. Y cantamos cumbia, cantamos esa maravillosa herencia que hoy venimos a representar”, acotó la artista, que con su voz ha recorrido diversos escenarios del mundo.

Bernal destacó el plan de promoción de Colombia en el exterior y agradeció al embajador Juan Manuel Corzo por haberla invitado a venir a Paraguay.

La cantautora recordó que con este proyecto de difundir el folclore colombiano en el mundo ha estado en el sur de Asia, en Sudáfrica, en Europa, Centroamérica, Dubái y Abu Dabi.

“Es un trabajo de diplomacia cultural muy interesante, que tiene un arraigo profundo en destacar, mostrar y hacer mucha pedagogía frente al folclore colombiano”, detalló.

En cuanto a esta experiencia, la artista aseguró que “cada territorio tiene una manera de leer el arte”. “Uno como artista tiene la posibilidad de mostrar lo que hace, pero como es un tema de sentir, de sentimiento, pues cada cultura lo acoge dependiendo del proceso en el que vive, el proceso cultural, político”, explicó.

Sostuvo que cada cultura lo recibe “de manera diferente, pero es una forma de manifestar el amor de manera distinta, dependiendo del lenguaje de cada cultura, pero ha sido un proceso realmente enriquecedor”.

El éxito de la música colombiana

Para la artista “la música colombiana siempre ha sido exitosa”, señalando que tiene “una base indiscutiblemente armoniosa, maravillosa” y cargada de estas herencias que mencionó.

En cuanto al gran presente que hoy vive la música colombiana con artistas globalmente conocidos como Shakira, Karol G, Maluma, Carlos Vives y otros, Bernal afirmó que el boom digital ha permitido que el artista se comunique de una manera más fácil con la audiencia.

“Estamos en una época donde la audiencia tiene la capacidad de elegir y se abrió un proceso mucho más democrático que antes, que era un poco limitado, que solo la emisora seleccionaba. Ahorita es todo con la audiencia”, remarcó.

En este sentido, subrayó que Colombia “es un país musical, profundamente rico en sonidos”. “Ahora con el tema digital es que la gente se está enterando, pero eso siempre ha existido en Colombia”, agregó.

La artista, que anteriormente ha publicado los sencillos “Lo Que Soy” y “Pareces agua” en las plataformas digitales, afirmó que actualmente está grabando nuevas canciones, en el marco de un proyecto con una comunidad afrocolombiana.

Concha Bernal también se dedica a la gestión cultural en Bogotá y cuenta con un programa en el que conversa con artistas. “El arte en mi vida es algo muy transversal. No solamente lo hago en el escenario”, indicó.

En este sentido, afirmó que para ella el arte también está en un estudio de grabación, en una charla con otros artistas y “en visibilizar la praxis cultural que viven nuestros territorios”. Esto, sostuvo, se extiende a expresiones como la literatura, la escultura, pintura, entre otras.

“Amo hacer, pero también ayudar a visibilizar”, remarcó.

En cuanto al álbum que está preparando, Concha Bernal anticipó que están proyectando presentar ocho canciones donde participe como autora y compositora. “Son letras cargadas de mucho mar, de arena, de mucho sol”, sostuvo la artista oriunda de Santa Marta.

Indicó que habrá “mucho Caribe, no solo en la sonoridad sino también en la narrativa”.

Finalmente agradeció a todo el equipo de la Embajada de Colombia en Paraguay, a los músicos de la OSN, a los bailarines que la acompañaron en escena y a toda la comunidad colombiana radicada en nuestro país.

“Les traje un poquito de sol y un poquito de arena a través de la canción”, concluyó.