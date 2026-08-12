Spotify anuncia que implementará etiqueta para identificar música creada con IA

“Los oyentes nos han dicho claramente que no les gusta ver un perfil de artista que parece humano, para luego descubrir que la persona es generada por IA”, anunció la firma en un comunicado.

La medida constituye el más reciente esfuerzo de la empresa sueca por ser transparente acerca de cómo se produce la música en su plataforma, en medio de la creciente preocupación en la industria musical por el contenido generado por IA.

En abril, la compañía lanzó su etiqueta “Verificado por Spotify”, que indica que un perfil ha sido revisado y cumple con el estándar de autenticidad.

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“Además de los perfiles de artistas que se declaren como Personas IA, también empezaremos a aplicar esas insignias a los perfiles pertinentes”, señaló la empresa.

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Spotify añadió que no incluirá a las identificadas como “Personas IA” en recomendaciones editoriales ni personalizadas, a menos que un determinado usuario siga a una de esos creadores ficticios.