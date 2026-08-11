Clara Mutsuko, la cantante paraguaya que sorprende en Argentina por su tributo a Mercedes Sosa

A partir de una afortunada equivocación, la cantante paraguaya Clara Mutsuko llegó a finales del mes de junio a San Miguel de Tucumán, cuna de la artista Mercedes Sosa, a quien el año pasado había imitado en el reality televisivo “Yo Me Llamo Paraguay”, donde llegó a semifinales.

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“Estuve nominada a los Premios Mercedes Sosa y yo pensé que los premios eran presenciales, entonces empecé como a programar la venida”, comentó a ABC, en una charla vía Zoom.

“Días antes de venir me enteré que los premios eran solamente televisados, pero ya estaba todo programado. Inclusive tenía algunos toques programados, tenía que tocar en bares, en peñas, así que me vine”, indicó.

Clara se convirtió en la ganadora del Premio Mercedes Sosa a la Mejor Banda Tributo, donde compitió con varias agrupaciones de Argentina que rinden homenaje a artistas como Charly García, Guns N’ Roses, Soda Stereo y Airbag.

La artista paraguaya llegó a Tucumán el 26 de junio con planes de quedarse hasta el 12 de julio, para luego realizar algunas presentaciones en Mendoza y Buenos Aires. Comentó que ya tiene presentaciones agendadas hasta el próximo 19 de septiembre.

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Con relación a la nominación a los Premios Mercedes Sosa, detalló que fue su mánager quien presentó la candidatura con sus presentaciones en “Yo Me Llamo Paraguay”.

“Cuando me nominan, me manda una captura y me dice ‘tomá, para tu regalo’. Entonces, en realidad, para mí fue una sorpresa”, comentó.

Recordó que cuando ganó el premio no podía creer, al punto que no asimiló enseguida que su nombre había sido anunciado como el ganador de la categoría.

“Yo siento que Mercedes Sosa me eligió”

Clara comentó que si bien se formó en música desde temprana edad, acudió al casting de “Yo Me Llamo” solamente por la insistencia de una tía.

“Cuando fui al pre-casting de Yo Me Llamo, fui para hacer de otra artista, una artista brasileña. Me fui con el cabello castaño, toda lookeada, divina”, recordó.

Marilia Mendonça era la artista a la que iba a interpretar, ya que es profesora de portugués. Traicionada por los nervios se olvidó de la letra, de la pronunciación.

“Me dicen ‘otra artista que sepas’ y en mi cabeza solamente sonaba una canción”, comentó. Ese tema era “Canción y huayno”, de Mercedes Sosa.

Clara confesó que, al principio, tenía miedo de interpretar a Mercedes Sosa para no ser encasillada y juzgada por su contextura física.

Comentó que si bien trataba de buscar otra canción en su cabeza, empezó a entonar el tema frente al jurado. Al rato le preguntaron si sabía otra y comenzó a cantar fragmentos de “Gracias a la vida” y “Cambia todo cambia”.

“Después me llamaron para lo que fue el casting y, bueno, el resto es historia. Yo en realidad nunca lo había pensado hacer. Yo creo que en realidad fue mágico, que no fue que yo haya buscado hacer de Mercedes. Yo creo que Mercedes me eligió, yo lo siento así”, indicó.

Su aproximación a la música de Mercedes Sosa fue a través de su padre pero, como su tesitura vocal es más alta, nunca pensó que podría cantar como la artista argentina.

“Nunca hubo ese ‘cantás parecido’. Si cantaba, cuanto mucho, era una canción que se llama ‘Entra a mi pago sin golpear’ pero la cantaba a mi manera, nunca hice la versión de Mercedes tampoco”, detalló.

Cautivada por la hospitalidad de Tucumán

“Estoy enamoradísima de la gente de Tucumán”, señaló la cantante en relación a la hospitalidad y calidez que encontró en dicha ciudad.

Afirmó que cuando llegó a la ciudad sintió como que ya había estado en ese lugar. “Para mí era como venir a mi casa, era una sensación medio rara, pero así sentí y creo que es lo que me sigue manteniendo acá feliz”, acotó.

Tras su llegada a San Miguel de Tucumán tuvo la oportunidad de compartir el escenario con el cantor y bombisto Adrián Sosa, sobrino de Mercedes Sosa.

“Le invité a tocar en las últimas canciones del repertorio e inclusive metimos otras canciones que no estaban en la lista”, detalló.

El vídeo de esta presentación está cautivando al público del vecino país y llegó a ser compartido por el cantante Milo J, algo que significó otra gran sorpresa para Clara.

La artista comentó que si bien tenía intenciones de llevar con ella a Argentina un par de músicos, por el alto costo decidió que iba a hacer sus presentaciones con pista.

Afortunadamente, allá se encontró con la apertura y la predisposición de varios músicos que la vienen acompañando en sus distintas presentaciones.

Afirmó que si bien soñaba con compartir el escenario con Luciano Pereyra en Paraguay, a quien describe como su “amor platónico desde chiquita”, su agenda de presentaciones en Argentina se extiende por ahora hasta el 19 de septiembre.

El inesperado retorno de Clara Mutsuko al camino de la música

Clara Mutsuko comentó que hace más de una década había decidido dejar atrás la música, tras haber tenido un grupo en el que hacía música de salón.

“Me puse a estudiar. Hice carrera tras carrera, el masterado, así me fui yo dentro de mi carrera universitaria”, detalló.

Recordó que si no era por la insistencia de su tía no iba a ir al casting del reality televisivo, pero hoy afirma que para ella “es un honor hacer el tributo a Mercedes Sosa y cómo la gente lo aprecia, lo adopta”.

Afirmó que si pudiera elegir un estilo para seguir su carrera sería la música sertaneja, que es el género que más le gusta.

“Claramente esto no lo voy a soltar. Todo lo que tiene que ver con Mercedes sigo sosteniendo que es mágico, así que yo creo que si ella me eligió para hacer algo, yo voy a continuar. Mi frase siempre es ‘mientras mi voz resista, la de ella seguirá viva”, remarcó.

Finalmente, Clara agradeció el apoyo de Paraguayan Artists, Dahiana Gómez, a su hermano y manager Julián Shigeyuki, y a Brenda Lafuente que la están acompañando en este proyecto musical.