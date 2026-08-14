Cancioneras Paraguayas celebra dos años con un concierto de compositoras

El colectivo Cancioneras Paraguayas conmemora su segundo aniversario con un concierto de compositoras paraguayas, una propuesta que busca reunir y dar visibilidad al trabajo de mujeres vinculadas a la creación musical en el país. La actividad será este viernes 14 de agosto, desde las 20:00, en La Serafina, ubicada sobre Eligio Ayala 907, con acceso libre y gratuito.

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En esta ocasión, el encuentro contará con presentaciones en vivo de Sofía Barudi, Sari Carri, Bárbara Cáceres y Missmaella, quienes formarán parte de la programación de una noche dedicada a la producción de compositoras paraguayas.

Cancioneras Paraguayas es un colectivo integrado por gestoras culturales, cantautoras y compositoras nacionales vinculadas principalmente al ámbito de la canción de autor. Desde su creación, desarrolla acciones orientadas a generar espacios de encuentro y formación, además de promover la circulación y visibilización del trabajo de mujeres dentro de la música paraguaya.

Dos años de trabajo en torno a la canción

El concierto forma parte de las iniciativas impulsadas por el colectivo para generar espacios donde las compositoras puedan compartir sus obras y encontrarse con otros actores del ámbito musical. En estos dos años, Cancioneras Paraguayas también ha trabajado en la publicación y difusión de obras de autoras nacionales.

Como parte de ese recorrido, el colectivo lanzó dos volúmenes de libros que reúnen obras de compositoras paraguayas, ampliando el registro y la circulación de estas creaciones más allá de los escenarios. Estas publicaciones se suman a las actividades de encuentro y formación que forman parte de sus objetivos.