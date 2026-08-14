Música
14 de agosto de 2026 a la - 17:22

Cancioneras Paraguayas celebra dos años con un concierto de compositoras

Missmaella.
La rapera Missmaella es una de las artistas que se presentará esta noche.

El colectivo Cancioneras Paraguayas celebra sus dos años de actividad con un concierto que reunirá a cuatro músicas nacionales este viernes 14 de agosto, desde las 20:00, en La Serafina. El acceso será libre y gratuito.

Por ABC Color

El colectivo Cancioneras Paraguayas conmemora su segundo aniversario con un concierto de compositoras paraguayas, una propuesta que busca reunir y dar visibilidad al trabajo de mujeres vinculadas a la creación musical en el país. La actividad será este viernes 14 de agosto, desde las 20:00, en La Serafina, ubicada sobre Eligio Ayala 907, con acceso libre y gratuito.

Lea más: Cronistas de Asunción: las canciones que retratan la belleza, el caos y la resistencia de la ciudad

En esta ocasión, el encuentro contará con presentaciones en vivo de Sofía Barudi, Sari Carri, Bárbara Cáceres y Missmaella, quienes formarán parte de la programación de una noche dedicada a la producción de compositoras paraguayas.

Cancioneras Paraguayas es un colectivo integrado por gestoras culturales, cantautoras y compositoras nacionales vinculadas principalmente al ámbito de la canción de autor. Desde su creación, desarrolla acciones orientadas a generar espacios de encuentro y formación, además de promover la circulación y visibilización del trabajo de mujeres dentro de la música paraguaya.

Reciclarte
Sari Carri en una fotografía, durante su actuación en el festival ReciclArte 2025.

Dos años de trabajo en torno a la canción

El concierto forma parte de las iniciativas impulsadas por el colectivo para generar espacios donde las compositoras puedan compartir sus obras y encontrarse con otros actores del ámbito musical. En estos dos años, Cancioneras Paraguayas también ha trabajado en la publicación y difusión de obras de autoras nacionales.

Como parte de ese recorrido, el colectivo lanzó dos volúmenes de libros que reúnen obras de compositoras paraguayas, ampliando el registro y la circulación de estas creaciones más allá de los escenarios. Estas publicaciones se suman a las actividades de encuentro y formación que forman parte de sus objetivos.