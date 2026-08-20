Canciones paraguayas registradas irregularmente en EEUU: analizan acciones legales

En conversación con ABC Cardinal este jueves, el abogado Carlos Pavón, representante de la editorial musical paraguaya Apoha Music Publishing, que administra los derechos de autor de varios artistas paraguayos a nivel nacional e internacional, reiteró una denuncia que afirma que varias obras musicales de artistas nacionales pudieron haber sido registradas de forma irregular en los Estados Unidos.

Pavón explicó que la firma a la que representa revisa frecuentemente que los datos de las canciones que Apoha administra estén correctamente cargados en las bases de datos de organizaciones internacionales de derechos intelectuales.

Relató que durante una de esas revisiones en la base de datos de la organización estadounidense Broadcast Music, Inc. (BMI), se descubrió que una de las canciones administradas por Apoha –Cada día, de Kchiporros y Miky Napout– estaba registrada en Estados Unidos a nombre de una persona identificada como Wilson Javier González.

Pavón agregó que BMI tiene 307 canciones registradas a nombre de Wilson Javier González, entre ellas temas emblemáticos del folclore paraguayo como Areko cuatro kuña, de Quemil Yambay, o Despierta mi Angelina, de Emiliano R. Fernández, además de temas de artistas contemporáneos como Kchiporros o Humbertiko.

“Son canciones que me constan no corresponden a ningún Wilson González”, dijo Pavón.

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¿Quién es Wilson González?

El abogado comentó que informó a Autores Paraguayos Asociados (APA), entidad reguladora de los derechos intelectuales artísticos en Paraguay, en mayo. Dijo entender que este mes se realizó una reunión informativa de APA con “algunos de los socios afectados”.

Sobre la identidad de Wilson González, el abogado dijo haber recibido información de que se trataría de un músico paraguayo quien reside en Ciudad del Este, pero enfatizó que no tiene confirmación de esa información.

Posibles figuras penales

De todos modos, indicó que la firma que representa está analizando impulsar acciones legales tanto en Paraguay como en los Estados Unidos ante lo que sería un delito contra la propiedad intelectual que administra.

Señaló que más allá de lo que en principio es una disputa de copyright, el caso podría derivar en figuras penales como lavado de dinero o evasión fiscal en el país norteamericano, ya que cualquier dinero que pudiera haber sido cobrado en concepto de regalías en Estados Unidos tendría que haber pasado por el sistema financiero de ese país.