Conflicto por registro irregular de obras en Estados Unidos: abogado dice que identificaron al autor

En total, hasta el momento observaron que son 307 las obras de artistas y agrupaciones de Paraguay que fueron registradas de manera irregular en Estados Unidos a nombre de Wilson Javier González.

La denuncia la realizó la editorial Apoha Music, que administra un catálogo de obras extranjeras en Paraguay ante Autores Paraguayos Asociados (APA) y de obras paraguayas representadas en el extranjero.

Según Carlos Pavón, abogado de la editorial, en mayo de este año y en vista al Mundial de Fútbol 2026 que se celebró en julio en Estados Unidos, México y Canadá, realizó una investigación sobre las obras y las gestoras de derechos autorales en Estados Unidos o como las llaman en el país norteamericano, de las Perfoming Rights Organization, que administran los derechos de comunicación pública.

“Revisando un poco lo que era la base de datos pública de BMI (Broadcast Music Inc), vemos que tenemos nosotros, por la parte del autor Emilio Napout, que es el famoso Miki Napout, que es Cada Día, yo veo que la canción está registrada en BMI a nombre de un tal Wilson Javier González, registrado a su vez a BMI, no tenía un número IPI de APA”, indicó.

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Autor no tenía número de identificación internacional

El número IPI (por sus siglas en inglés Interested Party Information o en español, Información de la parte interesada) es un número único que se le asigna a cada titular de derecho que se repite en todas las entidades de gestión, cuya función es la de un código de barras de cada titular, llámese editor, autor, etc.

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El abogado explicó que el número IPI que encontró estaba asignado por BMI y la editorial SoundTrust, esta última que ya tiene antecedentes por ciertas cuestiones particulares en el pasado respecto a conflictos por derechos de autor.

Agregó que los únicos datos que coincidían con esta obra en particular eran el título y el performer o intérprete que es Kchiporros, y que al entrar a revisar la lista, vio que la misma persona tiene registradas 307 obras que no le corresponden.

Recordó que a diferencia de APA, las entidades de gestión de derechos de autor no exigen mucha documentación, por lo que en su experiencia ya se dieron registros con nombres de un autor o de un supuesto autor que ni siquiera existe, aunque dijo desconocer por qué se realizó el registro de esta manera, aunque afirmó que no corresponde. Entre las obras, citó Areko Cuatro Kuña, del ya fallecido Quemil Yambay, como así también Despierta mi Angelina, del también ya fallecido Emiliano R. Fernández.

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Comunicación a APA e intervención de APA Joven

Detalló que el 11 de mayo, como establece el protocolo, notificó de la situación a APA, ya que es la entidad de gestión a la que su editorial está afiliada, a fin de que la institución active el mecanismo de comunicación que tiene con su sociedad hermana o su sociedad con contratos recíprocos que es BMI de Estados Unidos.

“Desde mayo a esta parte, digamos, no tengo una respuesta concreta de que hay algún tipo de información, ya sea quién hizo el registro, quién es el el autor este Wilson Javier González, ¿por qué se hizo de esa manera? Nada. Entiendo que hay comunicaciones que se están intercambiando, pero hasta ahora lo cierto es que yo no tengo nada concreto”, refirió.

Además de la notificación a APA, también envió un correo electrónico a BMI, el cual le contestaron diciendo que las disputas de copyright excedían su alcance o la potestad que tienen, por lo que al ver esta respuesta, el 6 de agosto decidió compartir toda la lista que estaban a nombre de Wilson Javier González en BMI al grupo de Apa Joven a fin de que cada uno revise si en ese catálogo figuraba alguna canción suya.

“Para hacer en honor a la verdad, también a partir de ahí APA se empezó a mover un poco más fuerte con este asunto, porque realmente es preocupante. Esto constituye un delito contra la propiedad intelectual en Paraguay y en Estados Unidos, y al parecer con toda esta controversia que se generó, al parecer el autor es real, o sea, hay una persona que se llama así, al parecer la misma persona tiene registros en BMI y al parecer sería un paraguayo, o sea, estamos hablando de que tenemos identificado en gran medida al supuesto autor”, sostuvo.

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Desconocen cuánto sería el daño patrimonial, según abogado

Contó que están asesorándose con abogados de Estados Unidos para observar el abanico de acciones legales que tienen, sobre todo en los ámbitos penales y civiles, pues APA es la organización más afectada, ya que son 300 obras más o menos de su repertorio que están afectadas, así como también analizan acciones en Paraguay.

Detalló que es la primera vez que como editorial enfrentan una situación a este nivel o con esta magnitud, por lo que consideró que deben tomar acciones fuertes para dejar un precedente.

“Ya tenemos casos y justo en Estados Unidos también, de cuentas, principalmente en plataformas digitales, que hacen reclamos de copyright a canciones que no son gestionadas correctamente en el ámbito digital, y aprovechándose un poco estas cuentas de esas circunstancias, hacen reclamos de copyright y ellos cobran las regalías que en realidad pertenecen a otros artistas”, precisó.

Dijo, además, que hasta el momento no cuentan con una cifra de cuánto sería el daño patrimonial para los autores paraguayos, ya que los contratos de reciprocidad entre las entidades de gestión de derechos de autor se reservan esa información, que es lo que corresponde, pero que están investigando de todas formas cuánto sería, lo cual quedaría a cargo de APA poder dar a conocer esa cifra.

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Indicó que como las obras son millones, muchas veces el trabajo de control las realizan las editoriales, no así APA, ya que la entidad de gestión no cuenta con la capacidad para controlar las miles o millones de obras registradas, por lo que el control cruzado es fundamental.

“Lo que sí APA debiera hacer es a partir de la denuncia que nosotros le facilitamos tomar acción concreta en el ámbito judicial, incluso porque nosotros le dimos un mandato de gestión exclusiva en todo el mundo de ciertos derechos y los autores que no tienen editores también le dieron ese mandato exclusivo”, puntualizó.