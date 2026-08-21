Canciones paraguayas registradas irregularmente en EEUU: ¿Qué hará la Dinapi?

Esta semana, un abogado que representa a la editorial musical paraguaya Apoha Music Publishing, que administra los derechos de autor de varios artistas paraguayos a nivel nacional e internacional, denunció que varias obras musicales de artistas nacionales parecen haber sido registradas de forma irregular en los Estados Unidos.

Según la denuncia, unas 307 canciones de autoría de artistas paraguayos históricos como Quemil Yambay o Emiliano R. Fernández, y obras de artistas contemporáneos como Kchiporros o Humbertiko, están registradas en la base de datos de la organización estadounidense Broadcast Music, Inc. (BMI), que gestiona derechos de autor musicales en el país norteamericano, a nombre de una persona identificada como Wilson Javier González.

En conversación con ABC Cardinal este viernes, Pamela Cristaldo, directora de Propiedad Industrial en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), dijo que el ente regulador de los derechos intelectuales en Paraguay buscará acompañar la denuncia formulada a través de su Dirección General de Derechos de Autor.

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Señaló que lo denunciado parece ser una “vulneración de un derecho privado, de propiedad y de explotación de la obra” de autores nacionales.

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“Ante la gravedad del hecho vamos a ver cuáles son las medidas que se pueden tomar y ayudar a los autores que se están viendo perjudicados”, subrayó.

Señaló que, en casos de artistas ya fallecidos como Quemil Yambay o Emiliano Fernández, los derechos de autor sobre su propiedad intelectual se mantienen vigentes hasta 70 años después de sus muertes, pasando a sus familias.

Cristaldo indicó que será necesario analizar cuál fue el proceso por el cual las canciones fueron registradas en Estados Unidos y si BMI tiene un mecanismo que permita la revocación de esas acciones.

Editorial afectada impulsaría acciones judiciales

En una entrevista con ABC Cardinal ayer, jueves, el abogado Carlos Pavón, quien hizo pública la denuncia, dijo que la firma a la que representa analiza impulsar acciones legales tanto en Paraguay como en los Estados Unidos, y no descartó que la aparente irregularidad denunciada pueda derivar en figuras penales como lavado de dinero o evasión fiscal.

Pavón dijo haber recibido información de que la persona a cuyo nombre las canciones están registradas en BMI, Wilson Javier González, sería un músico paraguayo quien reside en Ciudad del Este, pero enfatizó que no tiene confirmación de esa información.