Día de la Guarania: homenajean con festival a Flores en su Chacarita natal

Este jueves, 27 de agosto, se celebra en Paraguay el Día de la Guarania, en conmemoración de la fecha de nacimiento del creador de ese género musical paraguayo, el cantautor José Asunción Flores.

La fecha será conmemorada hoy con varios eventos artísticos en Asunción, incluyendo conciertos en el Teatro Municipal ‘Ignacio A. Pane’ o en el Teatro ‘José Asunción Flores’ del Banco Central del Paraguay.

Uno de los eventos centrales, sin embargo, tendrá lugar en el barrio Ricardo Brugada (Chacarita) de Asunción, en la zona de Punta Karapa, donde Flores nació y vivió. Allí, en el sitio en que vivió el artista y donde hoy funciona un museo en su honor, tendrá lugar hoy, a partir de las 19:00, un festival musical de acceso libre y gratuito para el público.

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El evento contará con las actuaciones de artistas, grupos musicales y elencos de danza como Purahéi Soul, el Conjunto Folclórico de la Banda de Músicos de la Policía Nacional, Pedro Aníbal Flores, Dani Moreno Vinader, Antonio González Ayala, Atanasio Galeano, Pachín Centurión, las Galoperas de la Chacarita, Los Cotonetes con Berna Barreto, Estación 12 de Paraguarí y Rolando y Martín Valdez.

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La “verdadera importancia” de José Asunción Flores

En conversación con ABC Color este jueves, Antonio González, vicepresidente de la Fundación Arturo Pereira, que administra la Casa-Museo José Asunción Flores y organiza el festival de hoy, destacó la importancia de la figura de Flores más allá de sus virtudes como músico.

Argumentó que “la verdadera importancia” de José Asunción Flores es que investigó, desarrolló y estableció una fórmula del lenguaje musical paraguayo, plasmando en la guarania una estructura musical únicamente paraguaya.

“Flores nos dio una identidad musical cultural, ese es su gran aporte histórico”, subrayó.

Piden devolución de documentos históricos al museo

En paralelo, González reclamó que la Casa-Museo José Asunción Flores actualmente está “vacía” porque los materiales históricos que allí se guardaban – incluyendo libros, partituras originales, publicaciones y fotografías originales relacionadas a Flores – fueron trasladadas por la Municipalidad de Asunción al centro cultural Manzana de la Rivera en 2021, cuando el museo tuvo problemas estructurales.

Esos problemas ya han sido resueltos, pero hasta el momento los documentos y materiales no han sido devueltos a la casa-museo.

“Pedimos constantemente la devolución, esperamos la buena predisposición de la Municipalidad”, dijo González.

Lamentó que el apoyo del Estado para mantener el museo es “poco, para no decir nulo” y que el sitio es mantenido por “personas que, por el cariño al lugar y a la historia, estamos sustentando este lugar histórico”.

“Este fue el punto de origen de la guarania”, reiteró.