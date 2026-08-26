Día de la guarania: concierto con la OSN y festival en Punta Karapã celebran a la creación de Flores

La guarania, el género musical creado por el músico y compositor paraguayo José Asunción Flores en 1925, celebra este 27 de agosto su día nacional. La fecha es en coincidencia con el natalicio de Flores, quien nació en esta fecha del año 1904.

Como ya es tradicional, este jueves los festejos por el Día de la guarania comenzarán a las 10:00 con el acto en la Plaza José Asunción Flores- Manuel Ortiz Guerrero (Avda. Mcal. López y Santa Rosa), donde reposan los restos del compositor.

La actividad está a cargo del Ateneo Cultural “José Asunción Flores”, la Municipalidad de Asunción, la Secretaría Nacional de Cultura y otras instituciones. Este acto contará con la participación de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de Asunción (OCMA).

Punta Karapã, el sitio de la Chacarita donde está la casa en que vivió Flores, también albergará este jueves a un festival organizado por la Fundación Arturo Pereira.

Será a partir de las 19:00, con acceso libre y gratuito. El listado de artistas está integrado por:

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Conjunto Folclórico de la Banda de Músicos de la Policía Nacional

Pedro Aníbal Flores

Dani Moreno Vinader

Antonio González Ayala

Atanasio Galeano

Purahéi Soul

Pachín Centurión

Galoperas de la Chacarita

Los Cotonetes- con Berna Barreto

Estación 12 de Paraguarí

Rolando y Martín Valdez

“Celebrando la guarania” con la Orquesta Sinfónica Nacional

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) presentará este jueves “Celebrando la guarania”, un concierto que tendrá como escenario al Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

La presentación comenzará a las 20:00, con entrada libre y gratuita, ofreciendo un recorrido cronológico por la historia de la guarania, incluyendo en el programa tres obras ganadoras del concurso “Una guarania para Asunción”.

La maestra Pacita Diez Pérez tomará la batuta de la orquesta para esta presentación que contará con la participación de los cantantes de la OSN Carolina López y Marcos Villalba. Como invitados especiales estarán: el Grupo Pilares, Nendive, Cynthia Mabel, Aldo Regier y Juan Pablo González.

El concierto contará con un acompañamiento audiovisual realizado por estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA), proponiendo una fusión de música e imagen.

Este concierto cuenta con el apoyo de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), el Centro Cultural del Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Defensa y el ISBA.

Concierto de Martín Portillo en el Teatro Municipal

Sumándose a la agenda de conciertos de este jueves 27, el reconocido arpista Martín Portillo se presentará en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile).

El concierto comenzará a las 20:30 y contará con la participación especial de Néstor Ló en un formato acústico. Las entradas cuestan G. 50.000 y se pueden adquirir al (0981) 810-460 o en la boletería del teatro.