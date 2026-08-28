Cuarteto de Nos en Paraguay: todo lo que necesitás saber del regreso de la banda uruguaya

El Cuarteto de Nos regresa a Asunción con un show propio enmarcado en la gira “Puertas 2026″, para compartir las canciones de su nuevo álbum y también aquellas que han trazado el camino de esta banda fundada hace más de cuatro décadas.

Previo a su regreso a Paraguay, la banda publicó este jueves “Raro (Live Session)”, un material audiovisual que revisita cinco canciones de este álbum lanzado hace 20 años. Entre estos temas están “Ya no sé qué hacer conmigo”, “Yendo a la casa de Damián” e “Invierno del 92″.

El álbum “Raro”, publicado originalmente en 2006, marcó un punto de inflexión en la historia de la banda uruguaya, redefiniendo su sonido e impulsando su proyección internacional.

Puertas: nuevas canciones y un recorrido musical por dos décadas

En este show que presentarán en Asunción, el Cuarteto de Nos presentará canciones del álbum “Puertas”, publicado en mayo de 2025 y que consta de ocho canciones.

El concierto, que contará con una propuesta audiovisual especialmente diseñada para esta etapa, también recorrerá los principales momentos de los últimos 20 años de la banda, con canciones de discos como Bipolar, Porfiado, Habla tu espejo, Apocalipsis Zombi, Jueves y Lámina Once.

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El Cuarteto de Nos está conformado por Roberto Musso (voz y guitarra), Álvaro Pintos (batería), Santiago Marrero (bajo, teclados y coros) y Gustavo “Topo” Antuña (guitarra y coros).

Horarios y entradas para el show de Cuarteto de Nos

El acceso al Gran Galpón del Puerto será por la Avda. Stella Maris, por el portón que está a un costado del Parque de la Solidaridad. Hay pases para estacionamiento disponibles en Ticketea a G. 80.000.

18:00 Apertura de portones

20:00 Mavi

21:00 Cuarteto de Nos

Las entradas siguen a la venta a través de Ticketea. Los sectores disponibles y precios son:

Generales: G. 225.000

VIP: G. 350.000

Lounge: G. 550.000

La producción recomendó llegar temprano, no comprar entradas a extraños, seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad, cuidar el celular y objetos personales guardándolos en riñoneras o similares con cierre y manteniéndolos hacia adelante.

Al ser en un espacio cerrado, no se permitirá el ingreso de encendedores, vapes, pods o cigarrillos.