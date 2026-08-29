La cantaora española Rocío Márquez llega a Paraguay con su premiada propuesta de flamenco

La cantante española Rocío Márquez llega por primera vez a Paraguay en el marco de una gira que también incluyó a Uruguay y Chile. Su única presentación en nuestro país será este domingo 30 de agosto en el Centro Cultural de España en Asunción “Juan de Salazar” (Herrera c/ Tacuary).

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La artista, ganadora del premio Les Victoires du Jazz 2020 al Mejor Álbum de Músicas del Mundo, está presentando su quinto álbum denominado “Visto en El Jueves”, una obra inspirada en los hallazgos musicales encontrados en el histórico mercadillo sevillano El Jueves.

En este trabajo, Márquez recupera canciones, cantes y grabaciones del pasado para reinterpretarlos desde una mirada contemporánea.

“A través de un repertorio que combina flamenco, copla y canción popular, Márquez difumina las fronteras entre géneros y reflexiona sobre la memoria, la tradición y la autoría, transformando materiales rescatados en nuevas creaciones llenas de sensibilidad y personalidad artística”, destacaron desde el CCE Asunción, a través de un comunicado.

Este concierto, que comenzará a las 19:30 con acceso libre y gratuito, está enmarcado en la celebración de los 50 años del CCE Asunción, considerado el pionero de la red de centros culturales de España en el mundo.

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La gira de Márquez por la región es coproducida por los Centros Culturales de España en Asunción, Montevideo y Santiago de Chile, con el apoyo de la Diputación Provincial de Huelva, España.

¿Quién es Rocío Márquez? Lo que hay que saber acerca de la artista

Rocío Márquez nació en Huelva, el 29 de septiembre de 1985. A los 9 años comenzó a dar sus primeros pasos en la música recibiendo clases en la Peña Flamenca de Huelva.

Ya en su adolescencia comenzó a destacarse participando de varios programas de televisión y conquistando algunos reconocimientos. En 2005, recibió una beca de la Fundación Cristina Heeren de Sevilla, formándose con artistas como Paco Taranto y Sonia Miranda.

En 2017 se doctoró con honores por la Universidad de Sevilla con su tesis sobre “Técnica vocal en el flamenco”, por lo que participa como conferencista sobre la voz flamenca en varias universidades.

“En sus tres décadas de carrera artística, aúna rigor investigador, vocación creadora y excelencia interpretativa. El resultado, una rotunda contribución a que el flamenco esté hoy situado en la vanguardia de la música actual”, remarcó el CCE Asunción.

La artista explora con melodías, instrumentación, arreglos, letras y la propia corporalidad flamenca. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Jorge Drexler, BRONQUIO, Diego Carrasco, Calequi y las Panteras, entre otros.

Márquez también ha grabado la canción “Me quedo contigo”, de la película española “Adiós” (2019), dirigida por Paco Cabezas y protagonizada por Mario Casas.