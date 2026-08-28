Folcloreando 2026 y otras actividades gratuitas para este último sábado de agosto en Asunción

Este sábado 28 se llevará a cabo la cuarta edición del festival Folcloreando, que busca acercar la música popular paraguaya a nuevos públicos y generar encuentros entre distintas generaciones de artistas.

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El Centro Cultural del Puerto de Asunción será el escenario de esta actividad, que se llevará a cabo a partir de las 17:00, con entrada libre y gratuita.

Además de la música en vivo, el público podrá disfrutar de una feria gastronómica y de artesanías, en articulación con la iniciativa Embarcate de la Secretaría Nacional de Cultura.

La programación será la siguiente:

17:00 Apertura de puertas

18:00 Jeheká

19:00 Sixto Corbalán Trío

20:00 Ana Maidana & Rebeca Sanabria

21:00 Juan Cancio Barreto

22:00 Néstor Ló y los Caminantes

El festival Folcloreando es una idea original de Gonzalo Resquín, quien lleva adelante la dirección general del proyecto, con Pedro Martínez como director artístico.

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Feria Palmear: celebrando a la guarania y la Virgen de Urkupiña

La Feria Palmear también se llevará a cabo este sábado sobre la calle Palma, entre Independencia Nacional y 14 de mayo, de 11:00 a 23:00. El acceso es libre y gratuito.

Además de los diversos stands de artesanía y gastronomía, el público podrá disfrutar de una programación artística dedicada a celebrar el Día de la guarania, que se conmemoró el 27 de agosto.

En el escenario de Palma y 14 de mayo la programación será la siguiente:

12:00 Ensamble Folklórico de la OSN

13:00 Ensamble Fusión de la OSN

18:00 Ballet Anguiru de la Academia de Danza Ana Houdin

20:00 Héctor Pacheco y su grupo PacheKumbia

21:00 Dj Residente

En tanto, frente a la explanada del Panteón de los Héroes a las 11:00 se presentará la Festividad de la Virgen de Urkupiña 2026, a cargo de la colectividad boliviana residente en Paraguay.

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Presentación de miniserie sobre José Asunción Flores

“Conociendo a José Asunción Flores” se denomina la miniserie audiovisual que será presentada este sábado a las 18:00, en el Auditorio Luis Lavorel de Radio Cáritas UC, ubicado en el ex Seminario Metropolitano (Avda. Juscelino Kubitschek y Azara).

En esta actividad se podrán ver los dos primeros capítulos de esta miniserie desarrollada por Belén Barboza, quien tuvo a su cargo la producción y el guion. La realización es de Noelia Armele y cuenta con el acompañamiento del Ateneo Cultural José Asunción Flores y la participación de Antonio Pecci, colaborador en la investigación y guion.

Además de la proyección, el público podrá realizar una visita guiada a la sala de vinilos de la emisora, conocer su archivo musical y participar de una escucha especial de una guarania.

La actividad será de acceso libre y gratuito.