Luciano Pereyra en Paraguay: concierto cambia de sede y esto dice la productora

El cantante y compositor argentino Luciano Pereyra regresará a Paraguay este 19 de septiembre con su Tour Te Sigo Amando, pero el concierto se trasladará al Arena Asunción.

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La productora RPM Paraguay anunció, a través de un comunicado, el cambio de sede y afirmó que el show se mantendrá en la fecha prevista.

“Este cambio responde a circunstancias ajenas al artista y a la producción, debido a una disposición gubernamental de carácter oficial y de interés nacional, vinculada al desarrollo de los World Skate Games, que requiere la disponibilidad de la Arenita SND durante la fecha prevista para el concierto”, detalla el texto.

Añade que “todas las entradas mantienen su total validez, sin necesidad de realizar ningún cambio”. Detallaron además que muy pronto estarán compartiendo todos los detalles correspondientes a la nueva distribución y ubicación de los sectores.

“Nos encontramos en Arena Asunción para vivir junto a Luciano Pereyra una noche inolvidable”, remarcó el comunicado.

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¿Dónde queda el Arena Asunción?

Arena Asunción, la nueva sede del concierto, está ubicada sobre la Avda. Eusebio Ayala c/ Pasaje Tembetary. Se trata de un nuevo sitio para shows, al aire libre, en el predio donde anteriormente estaba ubicado el Club Tembetary.

Según habían anunciado los organizadores, este espacio puede albergar conciertos desde 1.500 personas hasta cerca de 28.000. En este sitio ya se realizó el Cumbiazo 4 y el concierto de Beéle. También tiene previsto albergar al show de Tan Biónica, el próximo 10 de octubre.

Entradas para el concierto de Luciano Pereyra en Paraguay

Las entradas para el concierto de Luciano Pereyra en Asunción siguen a la venta a través de Tuti. Los precios y sectores son:

Platea: G. 220.000

Preferencia Norte: G. 300.000

Palco Sur: G. 360.000

VIP Bronce: G. 420.000

VIP Plata: G. 500.000

VIP Oro: G. 600.000

VIP Platino: G. 800.000

Las entradas para los sectores Primera Fila y Segunda Fila, así como Palco Norte y Preferencia Sur ya están agotadas.