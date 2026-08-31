“Ecos y melodías del Chaco 2026″, la expedición que busca llevar arte a los fortines chaqueños

El guitarrista y compositor paraguayo Fito Espínola está al frente de este proyecto, a partir de la versión de “Reservista Purahéi” que grabó el año pasado. Junto con el historiador y escritor Luis Agüero Wagner encabezarán esta expedición artístico-cultural denominada “Ecos y melodías del Chaco 2026″.

El viaje al Chaco se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre y tiene previsto llegar a Campo Vía, Campo Aceval, Gondra y otras localidades. La actividad cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), así como de algunas empresas privadas.

En el marco de este viaje, Fito Espínola ofrecerá un concierto en el que presentará composiciones propias y obras inspiradas en la música folclórica paraguaya y latinoamericana.

Según anticipó, será una experiencia artística concebida especialmente para dialogar con los espacios y el contexto histórico del recorrido. A la actividad también se sumarán artistas de la zona con números de canto, danza y un desfile de carrozas.

Mariví Vargas, consejera del Fondec, afirmó que el proyecto fue aprobado por unanimidad ya que apuntan a llegar a “los lugares más recónditos del país”.

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“Yo creo que es un proyecto muy importante, interdisciplinario donde la música, la memoria histórica, el turismo cultural. Para nosotros es muy importante como Fondec apoyar este tipo de proyectos y, como siempre digo, avanzar hacia una verdadera descentralización”, expresó.

La consejera Graciela Meza también destacó la importancia de este proyecto y afirmó que le toca de una manera personal ya que su padre combatió en la batalla de Nanawa.

“Aprendí a valorar lo que significó esa hazaña de defender el país en ese lugar tan inhóspito”, acotó. Agregó que esta actividad representa un impulso para “lograr un circuito cultural por las zonas que tienen una memoria histórica tan importante para nuestro país”.

Espínola señaló que el Chaco no solamente forma parte de nuestra historia, sino de quiénes somos. “Con esta expedición queremos que la música dialogue con nuestra memoria, que las nuevas generaciones conozcan estos lugares desde una experiencia viva y que cada presentación se convierta en un homenaje a quienes construyeron nuestra identidad”, agregó.

¿Cómo ser parte de “Ecos y melodías del Chaco 2026″?

Los organizadores señalaron que el público podrá acompañar esta expedición por sus propios medios, pero también está disponible un paquete para una excursión que ya incluye el transporte, el hospedaje, comidas, el recorrido histórico y el show artístico. Los interesados pueden contactar a la agencia al (0981) 422-203 y 210-626.