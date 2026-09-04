Marcelo Rojas llega con su arpa y varios invitados al escenario del Teatro Municipal

Marcelo Rojas, uno de los arpistas más destacados de la actualidad, se presentará este sábado 5 de septiembre en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile). Con este concierto, el artista promete emocionar al público con la belleza y versatilidad del arpa paraguaya.
El inicio del concierto está previsto para las 20:00 y el repertorio ofrecerá un recorrido por emblemáticas obras de la música paraguaya, pero también temas de diversos géneros como el sertanejo, el chamamé, la rumba y el pop.
A lo largo del show, Marcelo Rojas compartirá el escenario con varios invitados como la reconocida arpista japonesa Lucía Shiomitsu, quien desde más de cinco décadas se dedica a la enseñanza y difusión del arpa paraguaya en Japón.
También participarán el cantante y compositor Marcelo Gabriel, con quien compartirá una selección de polcas y otros temas; y el maestro Sergio Cuquejo, quien desde el piano acompañará a Marcelo en un par de temas.
El grupo Los Alfonso igualmente será parte de esta velada musical, sumándose al arpista para presentar una selección de temas del grupo ABBA y otras canciones.
Un conjunto de bailarines acompañará además algunas de los temas que presentará Rojas en este concierto, que promete celebrar la riqueza de la música nacional y de nuestra cultura a través del arpa.
Marcelo Rojas, el arpista que le cumplió el sueño a Zezé di Camargo
Marcelo Rojas se convirtió, el año pasado, en la sorpresa de cumpleaños del reconocido cantante y compositor brasileño Zezé di Camargo, quien se declaró un ferviente admirador del músico paraguayo.
El artista de música sertaneja conoció a Rojas a través de un vídeo en internet y soñaba con verlo en vivo, un sueño que se cumplió a través de la gestión de su esposa Giselle Lacerda.
En más de dos décadas, Marcelo Rojas ha consolidado una destacada carrera como arpista que lo ha llevado a diversos escenarios nacionales e internacionales de Japón, Estados Unidos, España, Inglaterra, México entre otros países.
¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas para el concierto de Marcelo Rojas?
Las entradas para el concierto de Marcelo Rojas en el Teatro Municipal se pueden adquirir a través de Passline y en la boletería del teatro.
También se pueden reservar al teléfono (0976) 654-104. El precio de las entradas es de G. 50.000.