Dance Now America Tour 90’s adelanta su llegada a Paraguay: esta será la nueva fecha

Dance Now America Tour 90’s es un espectáculo que llegará a Paraguay con varias figuras de la música eurodance. Entre ellos están Eric Martin, de Technotronic; Jenny Berggren, la voz original de Ace of Base, el cantante Haddaway, intérprete de “What Is Love”.

Este show, que se realizará en el Arena Asunción (Avda. Eusebio Ayala c/ Paisaje Tembetary), también tendrá en escena a Charvoni Woodson, de Black Box; Jenny B., reconocida por su participación en “The Rhythm of the Night”; Tania Evans, la voz original de la canción “Mr. Vain”; y Kelly O, cantante del grupo Cappella.

Igualmente serán parte de esta fiesta Turbo B., del grupo Snap; No Mercy y Real McCoy, para poner al público a bailar con los principales éxitos de la citada década.

El show, producido por Garzia Group, fue anunciado originalmente para el jueves 29 de octubre pero se adelantará al sábado 24 de octubre.

La producción señaló que este cambio busca brindar una mejor experiencia y que las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha, sin necesidad de hacer ningún cambio.

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¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

Las entradas para el Dance Now America Tour 90’s están a la venta a través de Linke-arte y Todoticketpy.com. También se pueden adquirir en los locales de Maxicambios y en el Hipermercado El Pueblo de Acceso Sur de 12:00 a 20:00.

Los precios y sectores en la fase de Hot Tickets son: