Dance Now America Tour 90’s reunirá en Paraguay a figuras del eurodance de los años 90

El evento contará con la participación de Haddaway, intérprete de “What Is Love”; Daisy Dee, de Technotronic; Jenny Berggren, voz original de Ace of Base; Charvoni Woodson, asociada al legado de Black Box; Jenny B, reconocida por su participación en “The Rhythm of the Night”; Kelly Overett (Kelly O), de Capella; además de No Mercy, Real McCoy, Tania Evans, de Culture Beat, y Turbo B, de Snap!.

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La producción señala que el concierto propondrá un recorrido por canciones que marcaron la escena internacional del eurodance durante la década de 1990, un género que alcanzó gran popularidad en pistas de baile y radios de distintos países.

La venta general para todo público ya está habilitada. Las entradas estarán disponibles a través de las plataformas Linke Arte y Todo Ticket Paraguay. Los precios son G. 170.000 (Platea), G. 230.000 (Mesas generales), G. 250.000 (Pista) y G. 800.000 (Lounge).

El concierto se realizará en el Asunción Arena y marcará la primera presentación en Paraguay de esta gira internacional dedicada a la música dance de los años noventa.