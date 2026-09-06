Jazz Sudaca: fechas, artistas y todo lo que tenés que saber de la sexta edición del festival

La sexta edición del Festival Jazz Sudaca comenzará este miércoles 9 de septiembre en el Teatro Tom Jobim de la Embajada de Brasil (Eligio Ayala c/ Perú). Este espacio albergará a las dos jornadas que tendrá este año el festival.

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En esta primera jornada, que se iniciará a las 20:00, estará en escena la guitarrista brasileña Gabriele Leite, que llega por primera vez a nuestro país.

La joven artista fue elegida, en 2025, por la revista Rolling Stone Brasil como uno de los 25 nombres que representan el futuro de la música. En tanto, este año, conquistó el Premio da Música Brasileira con su álbum Gunûncho, consolidándose como una de las voces más originales del panorama musical brasileño actual.

Gabriele Leite nació en el interior del estado de São Paulo y comenzó a practicar la guitarra a los seis años. Actualmente es Maestra en performance musical con honores por la Manhattan School of Music y actualmente doctoranda en la Stony Brook University de Nueva York, ciudad donde reside actualmente.

La guitarrista ha compartido escenario y abrió conciertos de figuras como Hermeto Pascoal, en Ámsterdam, y el contrabajista de jazz Dave Holland, en Portugal; se presentó en el Classical:NEXT de Berlín y en festivales de Europa, los Estados Unidos y América Latina.

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En esa jornada también se presentarán Facundo & Nazareno Duarte junto a Martina Velazco, una propuesta que llegará desde Argentina explorando la música de raíz y la música del litoral, buscando expandir el chamamé hacia nuevos horizontes.

Completando el programa de la primera noche, estará la agrupación local Nico Vera & The Groove Messengers, para brindar un toque de soul y funk al festival.

LA segunda fecha será el viernes 11, también desde las 20:00. Esta segunda jornada se podrá escuchar la propuesta del pianista paraguayo Giovanni Primerano, quien se presentará en un formato solista.

También estarán los Latin Amibops, una agrupación que reunirá a músicos de Paraguay, Argentina y Venezuela.

Desde Brasil también llegará el guitarrista mineiro Jimi Oliver, quien compartirá una propuesta junto a los músicos locales José Burguez y Jair Galeano.

Programación de la sexta edición del festival Jazz Sudaca

Miércoles 9 de septiembre

Gabriele Leite (Brasil)

Facundo & Nazareno Duarte + Martina Velazco (Argentina)

Nico Vera & The Groove Messengers (Paraguay)

Viernes 11 de septiembre

Giovanni Primerano (Paraguay)

Latin Amibops (Paraguay, Venezuela y Argentina)

Jimi Oliver ft. José Burguez y Jair Galeano (Brasil y Paraguay)

El acceso a ambas fechas del festival será libre y gratuito, hasta completar aforo.