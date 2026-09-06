Música
06 de septiembre de 2026 a la - 10:28

Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay celebra 15 años con una “Fiesta sinfónica” en el Teatro Municipal

La Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay (OFIP).
La Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay (OFIP) se presentará esta noche en el Teatro Municipal "Ignacio A. Pane".

La Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay ofrece esta noche la “Fiesta sinfónica- Una historia en música”, para celebrar sus 15 años de vigencia institucional. El concierto será en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”.

Por ABC Color

Los maestros Germán Recalde, Sonia Cabrera y Maura Mármol dirigirán hoy domingo la “Fiesta sinfónica” de la Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay. El concierto comenzará a las 19:30 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile).

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La agrupación anticipó que este concierto, el segundo de la temporada y con el que están celebrando 15 años de vigencia institucional y musical, tendrá como solistas a Teresa Jiménez, Macarena González, José Mazó, Gonzalo González, Sebastián Pérez, Mika Lemos, Noelia Delgado y Francis Samudio.

“Será una noche para recorrer a través de la música, parte de nuestro camino y celebrar junto a quienes han sido protagonistas de esta historia, nuestros músicos, directores, solistas, instituciones aliadas y con nuestro público sin igual”, detallaron desde la agrupación.

Uno de los espectáculos presentados por la Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay en estos 15 años de trayectoria.
Uno de los espectáculos presentados por la Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay en estos 15 años de trayectoria.

La Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay nació con el objetivo de generar un espacio de crecimiento artístico y profesional para los jóvenes músicos. Desde su creación, la agrupación ha presentado conciertos sinfónicos, puestas de ópera y también proyectos educativos.

Las entradas para esta “Fiesta sinfónica” cuestan G. 50.000 de forma anticipada y G. 70.000 en puerta. Las entradas anticipadas se pueden solicitar al (0961) 156-294.