Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay celebra 15 años con una “Fiesta sinfónica” en el Teatro Municipal

Los maestros Germán Recalde, Sonia Cabrera y Maura Mármol dirigirán hoy domingo la “Fiesta sinfónica” de la Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay. El concierto comenzará a las 19:30 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile).

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La agrupación anticipó que este concierto, el segundo de la temporada y con el que están celebrando 15 años de vigencia institucional y musical, tendrá como solistas a Teresa Jiménez, Macarena González, José Mazó, Gonzalo González, Sebastián Pérez, Mika Lemos, Noelia Delgado y Francis Samudio.

“Será una noche para recorrer a través de la música, parte de nuestro camino y celebrar junto a quienes han sido protagonistas de esta historia, nuestros músicos, directores, solistas, instituciones aliadas y con nuestro público sin igual”, detallaron desde la agrupación.

La Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay nació con el objetivo de generar un espacio de crecimiento artístico y profesional para los jóvenes músicos. Desde su creación, la agrupación ha presentado conciertos sinfónicos, puestas de ópera y también proyectos educativos.

Las entradas para esta “Fiesta sinfónica” cuestan G. 50.000 de forma anticipada y G. 70.000 en puerta. Las entradas anticipadas se pueden solicitar al (0961) 156-294.