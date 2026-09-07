Dos propuestas sinfónicas para este martes: Gile Bae con la OSIC y la OSCA en los barrios

A las 20:00, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi), la OSIC ofrecerá su Séptimo Concierto del Ciclo Oficial Internacional 2026, bajo la dirección de su titular, el maestro Diego Sánchez Haase. El programa, denominado “Contrapuntos. De Bach a la música contemporánea”, reunirá obras de Nicolás Ramírez Salaberry, Max Bruch, Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart, con la participación de Gile Bae y del violinista paraguayo Juan Ignacio López, concertino de la agrupación.

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La presentación tendrá además un estreno mundial: “Evocación sonora, para orquesta sinfónica”, de Nicolás Ramírez Salaberry, como parte de la Residencia de Compositores de la OSIC 2026. El programa continuará con el Concierto para violín N.º 1 en sol menor, Op. 26, de Bruch, interpretado por López, y dos conciertos para piano de Bach y Mozart, con Bae como solista.

Nacida en Róterdam en 1994, Gile Bae inició su carrera como pianista desde muy pequeña y obtuvo numerosos primeros premios en concursos internacionales durante su infancia y adolescencia. Más adelante decidió alejarse del circuito de concursos para concentrarse en su desarrollo artístico. Su trayectoria incluye presentaciones junto a orquestas y en escenarios de Europa, Asia, Medio Oriente y América, además de una colaboración con el reconocido pianista Sir András Schiff y su debut como solista en el Konzerthaus de Viena en 2025.

Su repertorio y discografía incluyen obras de Bach, entre ellas las “Variaciones Goldberg”, mientras que durante 2026 ha continuado desarrollando una agenda internacional que incluyó presentaciones en Costa Rica e Italia. Su llegada a Paraguay suma así una presencia internacional destacada al ciclo de la OSIC, que combina en esta ocasión repertorio universal, intérpretes nacionales y extranjeros y creación contemporánea paraguaya.

La OSCA lleva música a Santísima Trinidad

También este martes, pero en la Escuela Básica Nº 215 Prof. Emilio Ferreira (Tte. González Gamarra esq. Cap. Ismael Ferreira), la OSCA presentará el quinto concierto de su ciclo “Sinfonía Divertida en los Barrios de Asunción”. La actividad comenzará a las 20:00 y tendrá como director a José Miguel Echeverría.

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La propuesta busca acercar la música sinfónica a públicos de todas las edades mediante un repertorio que combina obras de distintos períodos y géneros. Entre las piezas programadas figuran la “Danza eslava N.º 1” de Antonín Dvořák, el “Vals” del ballet “Coppélia” de Léo Delibes, “Caturi Abente” de Prudencio Giménez, “Filigrana” de Digno García, “Cholí” de José Asunción Flores, “Spanish Flea” de Julius Wechter y “La máquina de escribir” de Leroy Anderson.

El concierto incluirá además un segmento dedicado al centenario del nacimiento de Luis Alberto del Paraná, con la interpretación de “Mi guitarra y mi voz” y “Bajo el cielo del Paraguay”. Uno de los momentos participativos estará a cargo de varios solistas de la propia orquesta y del público infantil, que podrá sumarse a la interpretación de la “Sinfonía de los juguetes”, de Joseph Haydn.