OSN invita a un viaje musical al campo, junto a la guitarrista Gabriele Leite, sin salir de Asunción

La OSN presentará este jueves su 7° concierto de la Temporada Internacional 2026, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile). Bajo la batuta del maestro Heinz Fast, la agrupación invitará al público a un viaje musical al campo a través de las obras de tres compositores: Remberto Giménez, Heitor Villa-Lobos y Ludwig van Beethoven.

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El programa se iniciará con el poema sinfónico “Ka’aguy Ryakuã”, del compositor paraguayo Remberto Giménez. Según destacó el maestro Fast, Giménez fue una de las figuras trascendentales para el desarrollo de la música académica o sinfónica de nuestro país.

La agrupación también presentará la Sinfonía Nº 6, en Fa mayor, Op. 68, “Pastoral”, de Beethoven. Enrique Alfonso, director artístico de la OSN, reprodujo la explicación del maestro Fast en torno a los cinco movimientos de esta sinfonía, con la que el compositor busca reflejar paisajes de la vida cotidiana.

En este sentido, detalló que el primer movimiento evoca a la alegría de despertar en el campo, mientras que en el segundo movimiento se representa el fluir de un arroyo, en el marco de una cena junto al agua.

En el tercer movimiento, Beethoven representa una reunión entre campesinos y bailes folclóricos, mientras que en el cuarto movimiento aparecen los truenos y la representación de una dramática tormenta. Para el quinto presenta un allegreto que representa el canto de los pastores, lo que permite tener un final más luminoso.

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“Con todos estos elementos naturales vamos a poder sentirnos identificados porque forman parte de nuestro día a día”, acotó Alfonso.

Gabriele Leite detalla las referencias en la obra de Villa-Lobos

El programa se completará con el Concierto Concierto para guitarra y pequeña orquesta, W501, del compositor brasileño Heitor Villa-Lobos. Esta obra tendrá como solista a la guitarrista clásica brasileña Gabriele Leite.

La artista destacó que Villa-Lobos buscaba trae a su obra un poco de la riqueza de la música más folclórica del Brasil. “En este concierto tenemos tres movimientos. En el primero tenemos como una introducción a las músicas del folclore brasileño. Es muy interesante que coloca en la mitad del primer movimiento algunas reflexiones de sonidos de músicas infantiles y folclóricas”, señaló Leite.

Agregó que el segundo movimiento “es un poco más sentimental” y el compositor le da un toque de tristeza, mientras que en el tercer movimiento aparece el samba, con el ritmo como algo muy importante.

“Villa-Lobos fue un compositor muy interesado en elementos de la naturaleza. Así que constantemente al escuchar su obra uno consigue identificar los cantos de los pájaros, otras veces algo más relacionado con la música de la calle, personas tocando choro en la rueda. Es muy interesante porque son muchos paisajes los que Villa-Lobos intenta colocar en su concierto para guitarra”, acotó la guitarrista.

Gabriele Leite también estará hoy en la primera jornada del Festival Jazz Sudaca, que se llevará a cabo en el Teatro Tom Jobim de la Embajada de Brasil, a partir de las 20:00.

El concierto de la OSN, que cuenta con el apoyo del Instituto Guimarães Rosa – Asunción, comenzará este jueves a las 20:00 y será de acceso libre y gratuito.