Tres festivales de música para disfrutar este sábado en Asunción: artistas, horarios y más

Este sábado 12 de septiembre se realizarán tres festivales en distintos puntos de Asunción, con artistas que abarcan géneros como el rock, el pop, la música alternativa, el trap y otros estilos.

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Audición Fest!, un nuevo festival en la Casa Argentina

En la Casa Argentina (Avda. Mcal. López y Brasil) se llevará a cabo la primera edición del Audición Fest! Se trata de una nueva propuesta que celebra la diversidad musical para reunir a quienes disfrutan de escuchar sin prejuicios, sin etiquetas y sin fronteras entre géneros.

Las argentinas Juana Molina y Taichu encabezan el festival, que reunirá a varios artistas nacionales como Camigo, Oudi, Radio Bolivia, Joaju Cuarteto y Ripe Banana Skins.

Los horarios del festival serán los siguientes:

17:00 Apertura

18:00 Camigo

19:00 Oudi

20:00 Joaju Cuarteto

21:00 Ripe Banana Skins

22:00 Juana Molina

23:30 Taichu

01:00 Radio Bolivia

Las entradas están a la venta en Ticketea, en el Tier 2 a G. 200.000 + cargo por servicio.

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El Barullo anticipa la primavera en el Puerto de Asunción

El festival El Barullo celebrará este sábado su edición Primavera en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, a partir de las 15:00. La propuesta será de acceso libre y gratuito y estará acompañada por una feria de emprendedores y artesanos, gastronomía y bebidas.

En esta edición se presentarán la rapera paraguaya Missmaella, que ofrece una fusión de hip hop, jazz, R&B, trap y funk; además del proyecto multidisciplinario Chicoplastic, que llegará al escenario tras el lanzamiento de su EP Mundo Material.

La banda asuncena Índole estará presentando su propuesta de rock alternativo, que fusiona influencias del indie rock, folk, reggae, rock psicodélico y shoegaze.

También enmarcada en el rock alternativo llegará la banda El Ojo de Orión, que el año pasado lanzó su primer EP, y ahora trabaja en lo que será su primer álbum.

La programación de esta edición de El Barullo se completa con Domingo Sounds, una banda cuya propuesta transita entre el indie y el dreampop.

Los horarios del festival son:

18:00 El Ojo de Orión

19:00 Índole

20:00 Domingo Sounds

21:00 Missmaella

22:00 Chicoplastic

Tercer Piso y una celebración Fuera de Órbita en Vöudevil

El tercer festival que se realizará en Asunción este sábado es Fuera de Órbita, que tendrá su cuarta edición en Vöudevil (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos). El mismo estará enmarcado en la celebración del 16° aniversario de la banda Tercer Piso.

Desde las 20:00, el festival reunirá en escena a reconocidos artistas de la escena local como Gaia, Antenna y Basstian, mientras que Otakool oficiará de anfitrión.

La banda Tercer Piso anticipó que para este aniversario presentarán un show especial, repasando su catálogo con su característico nü metal y sonido pesado.

Las entradas están a la venta en Ticketea, con precios desde G. 70.000.