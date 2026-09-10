Música
10 de septiembre de 2026 a la - 18:50

Cranea Música continúa este viernes con charlas sobre circulación, mercados y el escenario musical paraguayo

Cinco músicos en el escenario, con vestimentas tradicionales. Tocado el arpa, guitarras y acordeón en un ambiente festivo.
Néstor Ló y Los Caminantes en pleno showcase durante la jornada inaugural de Cranea Música 2026.Gentileza

La novena edición de Cranea Música comenzó ayer miércoles con una jornada inaugural en Casa Colombo y continúa hasta este sábado con conferencias, masterclasses, rondas de vinculación y showcases. Este viernes 11, la programación pondrá especial atención en la circulación internacional de artistas y en los desafíos de un mercado musical emergente como el paraguayo.

Por Mavi Martínez

Cranea Música 2026 inició ayer miércoles su novena edición en Asunción, en un encuentro que durante cuatro jornadas reúne a artistas, gestores, programadores y otros profesionales vinculados al sector musical. La programación continúa hoy jueves y tendrá una nueva jornada este viernes 11, con actividades distribuidas entre el Centro Cultural del Puerto, VoudeVil y Tava Comedor.

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El programa de este viernes aborda algunas de las cuestiones que atraviesan actualmente a la música independiente: el trabajo de los sellos, el funcionamiento de los mercados, la llegada a festivales internacionales y las posibilidades de desarrollo del circuito paraguayo.

La jornada comenzará a las 10:00, Sebastián Ruiz-Tagle, de Costa Futuro y COMBO, ofrecerá la masterclass “El sello independiente y el booking en 2026: roles, desafíos, posibilidades. Puentes Europa-Latam”.

Asistentes en un bar, con luces tenues, conversan y sostienen teléfonos tomando fotos de una actuación en el escenario.
Público asistente al lanzamiento oficial de Cranea Música 2026, realizado en Casa Colombo.

A las 11:00, el programa continuará con “El mapa de los mercados: qué buscan sellos, editoras y compradores hoy”, con la participación de Yahaira O. del Rosario, de PA-CAMM; Téo Ruiz, de BR-FIMS; Lucas Toriño y Sabrina Silva. Al mediodía tendrá lugar el debate “¿Y acá, qué nos pasa?”, con Paty Kolenda, manager de Purahéi Soul; Melissa Gini, de Orkidea Management, y Sixto Corbalán.

Luego del almuerzo y un showcase a las 13:30, la programación se trasladará a la tarde. A las 15:30 se realizarán rondas de vinculación en la Terraza del Puerto. Más tarde, a las 16:30, María Paz Moreno presentará “La otra frecuencia: nuestro interior”.

Uno de los puntos centrales de la jornada llegará a las 17:00 con la masterclass “Tocar afuera: cómo se entra a un festival internacional (y cómo se vuelve)”, a cargo de Alfredo Caxaj, de Sunfest, Canadá. A las 17:40, la conversación continuará con “Festivales y mercados como plataforma: circular por Latinoamérica y el mundo”, con Silvana Liva, Thiago Piccoli y Ximena Guerrero.

Hombre en el centro habla con micrófono, mientras cuatro hombres observan atentos en un auditorio iluminado.
Autoridades y representantes de las instituciones vinculadas a Cranea Música durante el lanzamiento oficial del encuentro.

La mirada volverá especialmente sobre Paraguay a las 18:20, con el panel “Paraguay como caso: escena, salas y potencial de un mercado emergente”, que reunirá a Marcelo Arriola, de VoudeVil; Graciela Meza, coordinadora cultural del CCPA, y Pili Ortiz, coordinadora de Emergentes 2026.

La jornada tendrá además otra instancia de vinculación a las 19:00 y cerrará con showcases desde las 20:30 en Voudevil. Participarán Álvaro!-Decibeles, Andry Bett + Bullz, de Argentina, Mi Sueño Póstumo y Linxes, también de Argentina.

Cranea Música continuará el sábado 12 con nuevas actividades y presentaciones, completando así cuatro jornadas dedicadas a la formación, el intercambio profesional y la circulación de proyectos musicales.