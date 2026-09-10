Cranea Música continúa este viernes con charlas sobre circulación, mercados y el escenario musical paraguayo

Cranea Música 2026 inició ayer miércoles su novena edición en Asunción, en un encuentro que durante cuatro jornadas reúne a artistas, gestores, programadores y otros profesionales vinculados al sector musical. La programación continúa hoy jueves y tendrá una nueva jornada este viernes 11, con actividades distribuidas entre el Centro Cultural del Puerto, VoudeVil y Tava Comedor.

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El programa de este viernes aborda algunas de las cuestiones que atraviesan actualmente a la música independiente: el trabajo de los sellos, el funcionamiento de los mercados, la llegada a festivales internacionales y las posibilidades de desarrollo del circuito paraguayo.

La jornada comenzará a las 10:00, Sebastián Ruiz-Tagle, de Costa Futuro y COMBO, ofrecerá la masterclass “El sello independiente y el booking en 2026: roles, desafíos, posibilidades. Puentes Europa-Latam”.

A las 11:00, el programa continuará con “El mapa de los mercados: qué buscan sellos, editoras y compradores hoy”, con la participación de Yahaira O. del Rosario, de PA-CAMM; Téo Ruiz, de BR-FIMS; Lucas Toriño y Sabrina Silva. Al mediodía tendrá lugar el debate “¿Y acá, qué nos pasa?”, con Paty Kolenda, manager de Purahéi Soul; Melissa Gini, de Orkidea Management, y Sixto Corbalán.

Luego del almuerzo y un showcase a las 13:30, la programación se trasladará a la tarde. A las 15:30 se realizarán rondas de vinculación en la Terraza del Puerto. Más tarde, a las 16:30, María Paz Moreno presentará “La otra frecuencia: nuestro interior”.

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Uno de los puntos centrales de la jornada llegará a las 17:00 con la masterclass “Tocar afuera: cómo se entra a un festival internacional (y cómo se vuelve)”, a cargo de Alfredo Caxaj, de Sunfest, Canadá. A las 17:40, la conversación continuará con “Festivales y mercados como plataforma: circular por Latinoamérica y el mundo”, con Silvana Liva, Thiago Piccoli y Ximena Guerrero.

La mirada volverá especialmente sobre Paraguay a las 18:20, con el panel “Paraguay como caso: escena, salas y potencial de un mercado emergente”, que reunirá a Marcelo Arriola, de VoudeVil; Graciela Meza, coordinadora cultural del CCPA, y Pili Ortiz, coordinadora de Emergentes 2026.

La jornada tendrá además otra instancia de vinculación a las 19:00 y cerrará con showcases desde las 20:30 en Voudevil. Participarán Álvaro!-Decibeles, Andry Bett + Bullz, de Argentina, Mi Sueño Póstumo y Linxes, también de Argentina.

Cranea Música continuará el sábado 12 con nuevas actividades y presentaciones, completando así cuatro jornadas dedicadas a la formación, el intercambio profesional y la circulación de proyectos musicales.