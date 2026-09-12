La escena independiente argentina se encuentra con El Culto Casero este domingo en Asunción

Andry Bett y Bullz, artistas y productores vinculados a la nueva escena alternativa argentina, se presentarán este domingo 13 de septiembre en Contacto Café Social Club (Caballero entre Mcal. Estigarribia y 25 de Mayo), en Asunción, en una fecha que compartirán con El Culto Casero. El acceso será libre y gratuito.

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La dupla llegará con un formato especial de dúo set, de aproximadamente 30 minutos, en el que sus repertorios se encuentran en un recorrido compartido por algunas de sus principales canciones. La propuesta cruza rock alternativo, hip hop experimental, producción electrónica y una marcada impronta performática, a partir del trabajo conjunto que ambos artistas vienen desarrollando.

Más que una presentación de dos proyectos por separado, el formato pone en escena la conexión creativa entre Andry Bett y Bullz, quienes además de desarrollar sus respectivas carreras como artistas y productores colaboran habitualmente en sus canciones.

La visita a Paraguay se produce en un momento de expansión para ambos proyectos. Bullz presentó el pasado 7 de agosto su disco debut, dando inicio a una nueva etapa dentro de una propuesta que vincula el hip hop experimental con distintas vertientes de la música alternativa.

Andry Bett, por su parte, se encuentra realizando una gira internacional que contempla presentaciones en Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú y Ciudad de México. Dentro de este recorrido también se incluyen actuaciones como artista invitado de Él Mató a un Policía Motorizado en Jujuy y Tucumán.

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El encuentro de este domingo tendrá además un vínculo previo con la escena paraguaya. Tanto Andry Bett como Bullz han trabajado junto a El Culto Casero y colaborado en sus respectivos álbumes, por lo que la presentación en Asunción reunirá en un mismo escenario a proyectos que ya han establecido conexiones más allá de sus respectivos países.

La fecha propone así un cruce entre la escena independiente argentina y la paraguaya, a partir de colaboraciones que trasladan al escenario los vínculos construidos en el estudio. El show de Andry Bett y Bullz junto a El Culto Casero será este domingo 13 de septiembre en Contacto Café Social Club, con acceso libre y gratuito.