Vídeo: Luciano Pereyra anticipa su show en Arena Asunción: “Vamos a tirar el venue por la ventana”

“Pasó bastante tiempo, pero una nueva visita a Paraguay me pone muy, pero muy feliz”, expresó Luciano Pereyra al hablar acerca del show que lo traerá nuevamente a nuestro país después de casi cuatro años.

El cantante y compositor argentino se presentará el sábado 19 de septiembre en el Arena Asunción, en el marco del Te Sigo Amando Tour, la gira que lo ha llevado por distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica.

“Hay dos discos nuevos, hay más canciones, ha pasado mucha música en este tiempo. Pero volver a reencontrarme con el público de Paraguay me tiene muy , pero muy entusiasmado, así que no veo la hora que llegue el 19 de septiembre”, señaló.

Los dos álbumes a los que hizo referencia son: “Te sigo amando”, que da nombre a esta gira y que fue lanzado el pasado 28 de mayo con 10 canciones; y “Ahora las bailamos”, que llegó a las plataformas el 27 de agosto con versiones en cumbia, cuarteto y guaracha de sus grandes éxitos.

“Son canciones que forman parte de mi historia musical, que tienen ya muchos años, pero el hecho de hacerlas ahora en una nueva versión junto a los chicos de Un poco de Ruido, es como que a estas canciones le vuelve a dar un olorcito a nuevo una vez más”, comentó en alusión al álbum “Ahora las bailamos”.

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Pereyra sostuvo que siempre ha escuchado canciones que otros artistas han tomado y han hecho en diferentes versiones.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Reacciono a una canción que se llama ‘Si no es muy tarde’ junto a Ezequiel y La Clave, y los chicos de Un poco de ruido. Me invitan a su programa de streaming, la cantamos juntos y digo ‘bueno, por qué no empezamos y la grabamos a la canción’. Eso llevó a que la pasamos tan bien a que terminamos grabando un disco entero”, detalló.

El artista, oriundo de la ciudad de Luján, afirmó que se sintió tan contento porque, a la par de hacer este álbum que reúne versiones bailables de ‘Perdóname’, ‘Me enamoré de ti’, ‘Seré’, ‘Porque aún te amo’ y otros temas; estaba trabajando en el álbum ‘Te sigo amando’.

“Fue un año de mucha música, de muchas canciones, de muchos viajes, y obviamente para mí no podía estar Paraguay fuera de esta gira, de este tour”, indicó.

Luciano Pereyra y un homenaje musical a su madre en el álbum ‘Te sigo amando’

En relación a ‘Te sigo amando’, Luciano recordó las colaboraciones que tuvo de artistas como David Bisbal, Emanero y Silvestre Dangond. Entre las canciones de este disco también incluyó una versión en chamamé de ‘Mi primer amor’, el tema que le dedicó a su madre Ángela Gutkoski.

Al consultarle sobre esa versión, Pereyra recordó que tiene “un poco de sangre paraguaya” y que su mamá es oriunda de Santo Pipó, una localidad de la provincia argentina de Misiones.

“Mis vacaciones en la infancia siempre eran en Misiones y siempre cruzarnos al Paraguay. Y la versión de esta canción en chamamé para mí es muy especial porque es también un poco el ritmo de la tierra de mi madre, ese ritmo que también a mí me llega al corazón porque he aprendido a, a conocerlo y a escucharlo”, afirmó.

Agregó que “en homenaje a mi madre y a todas las madres quise hacer esta versión de la canción que se llama ‘Mi primer amor’”.

El artista, que comenzó su carrera a finales de la década del ‘90 como una joven figura emergente del folclore argentino, reconoció que en su trayectoria se ha abocado más a estilos como la zamba y la chacarera.

“Siempre fui como para ese lado que siempre me llamó la atención. Pero el chamamé siempre estuvo presente en mi vida. Imaginate que desde chico, toda la vida, escuchando la música del litoral”, señaló.

En este sentido, afirmó que su papá es de Entre Ríos, que también forma parte de la región litoral, por lo que “todo ese cordón de Mesopotamia musical siempre estuvo incorporado” en él.

“Siempre quise acercarme al chamamé porque me parece uno de los géneros más lindos que tenemos en nuestro folclore”, acotó.

¿Qué prepara Luciano Pereyra para su concierto en Paraguay?

“Vamos a tirar el venue por la ventana, porque vamos a cantar las baladas de siempre, vamos a cantar las canciones de siempre y presentando las canciones de este disco ‘Te sigo amando’ y obviamente haciendo las versiones en cumbia para que nadie se quede sentado”, anticipó Luciano, en relación al show de este sábado.

“La pasaremos bailando toda la noche”, agregó el artista, cuyo repertorio incluye éxitos de toda su carrera como ‘El vestido rojo’ y ‘Como tú’.

A lo largo de su carrera, Pereyra ha incursionado en distintos géneros musicales y el disco ‘Te sigo amando’ no ha sido la excepción ya que incluye baladas, cuarteto y vallenato.

Para el artista si bien son géneros distintos a la hora de interpretarlos, no resultan tan diversos al momento de escucharlos. “Es música que uno viene escuchando hace muchos años”, aseguró.

En este sentido, recordó la “playlist de discos de vinilo” de su padre con álbumes de Mercedes Sosa, Horacio Guarany, Los Chalchaleros, Frank Sinatra, Los Beatles, Dyango y otros.

“Hay un montón de artistas que forman parte de la música con la que me he criado y he escuchado toda la vida. Por ahí es algo nuevo incursionar al hacerla, por eso llamas para un vallenato a Silvestre Dangond, en el cuarteto con los chicos de La Konga, de Q’ lokura o de Euge Quevedo”, detalló.

Amplió señalando que para él la música en general, que hoy hace como músico, es parte de la música con la que se ha criado y lo ha nutrido musicalmente para poder trasladarla a sus discos.

El desafío musical que aún tiene pendiente en sus casi 30 años de carrera

Hablando de la diversidad de estilos y de propuestas que ha abarcado en sus casi 30 años de carrera musical, Luciano Pereyra señaló cuáles serían los desafíos que aún tiene pendientes.

“Hay un montón de géneros. No sé si me veo cantando heavy metal o punk en inglés. Pero quizás tal vez en otro idioma incursionar en alguna canción”, indicó.

El cantante, que en el año 2019 lanzó un álbum con versiones sinfónicas de sus canciones, afirmó que sí le gustaría en algún momento hacer algo con una big band. “Pero por ahora estoy muy contento con todo lo que vengo haciendo”, subrayó.

Finalmente invitó al público a ser parte de este show, en el que también celebrará anticipadamente su cumpleaños, que es el 21 de septiembre.

“Van a ser momentos muy lindos de compartir, toda nuestra historia musical. Los espero este 19 de septiembre a toda la gente, que ahí nos podamos encontrar”, concluyó.

Entradas para ver a Luciano Pereyra en el Arena Asunción: precios y sectores

Las entradas para el show de Luciano Pereyra en Paraguay siguen a la venta a través de Tuti. Los precios y sectores son:

Platea: G. 220.000

Preferencia Norte: G. 300.000

VIP Bronce: G. 420.000

VIP Plata: G. 500.000

VIP Oro: G. 600.000

VIP Platino: G. 800.000

Las entradas para los sectores Primera Fila, Segunda Fila, Palcos y Preferencias Sur ya están agotadas. Como artista invitado del show estará Alam Cañete.