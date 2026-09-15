Día de la Polca Paraguaya: cuatro lanzamientos musicales para celebrar esta fecha

En la fecha se conmemora el Día de la Polca Paraguaya, en coincidencia con la fecha del fallecimiento de dos figuras fundamentales de la música paraguaya: Emiliano R. Fernández y Luis Alberto del Paraná.

Atendiendo a esta fecha, en las últimas semanas varios artistas nacionales han presentado lanzamientos vinculados a la polca paraguaya, reinterpretando reconocidas obras o proponiendo nuevas canciones.

“Bailemos”, el nuevo álbum de Miguel Ramírez para celebrar a la polca

El arpista y compositor Miguel Ramírez presentó hoy en las plataformas digitales el álbum “Bailemos”, un material de ocho temas que incluye reconocidas obras del repertorio popular paraguayo como ‘Galopera’, ‘Mi despedida’ y ‘3 de mayo’.

“Esta nueva entrega nos invita a bailar nuestra polca, vibrar con cada propuesta y disfrutar de nuestra música hasta soltar un auténtico sapukái paraguayoite”, señaló el artista.

La producción del álbum contó con la participación de varios músicos como el guitarrista Vidal Cristaldo, el acordeonista Lino Rabinovich, el contrabajista Rubén Cardozo, el tecladista Catalino Ferreira y el bajista Ulises Burgos. En la guitarra, mezcla y máster estuvo Orlando Martínez.

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Cielito Fernández y João José tienden puentes con la polca entre Paraguay y EE.UU.

La cantante Cielito Fernández, bisnieta de Emiliano R. Fernández, se unió a su esposo João José para grabar las reconocidas polcas ‘Pájaro campana’ y ‘Pajaro Choguy’. Ambas obras forman parte de “Tata”, el nuevo álbum del artista estadounidense.

João José es un músico, productor y compositor de raíces latinas nacido en Chicago, Illinois. Su madre es de Ecuador y su padre es de Colombia. Este último le enseñaba estas polcas en la guitarra, sin imaginar que luego se casaría con una paraguaya.

“Estamos muy felices de presentar esta versión y de poder compartir esto juntos, es muy importante seguir haciendo conocer nuestra hermosa música por el mundo y que extranjeros la puedan interpretar y abrazar, es lo maravilloso de nuestro folklore”, expresó Cielito.

El álbum contó además con la participación del maestro Sergio Cuquejo y la orquesta Spirit & Sound, en piano estuvo el maestro venezolano José Manuel García.

Rossana Beatriz- La Joya Guaraní y su nuevo mix de polcas

La cantante Rossana Beatriz, también conocida como La Joya Guaraní, acaba de presentar un Mix de polcas con canciones populares y representativas de nuestro país.

“Crecí escuchando estas canciones que son parte de mi esencia, de mi historia y de la historia de mi gente, y hablan de nuestra jerga popular, del amor, del desamor y por supuesto, en nuestro dulce idioma guaraní”, señaló la artista.

Los temas que forman parte de este mix son: ‘Rei che dominase’, de Ramón Santa Cruz y Yiyo Benítez; ‘Ndajekehai de mi suerte’, de Eudelio Franco y Federico Ramírez; ‘Ndajaikomo’ai la 200 años’, de Amado Olmedo Diaz; ‘Aháta che nendive’, de Vidal Cabañas y Alider Vera Guillén y ‘Virgen querida’, de Silverio Chacho Fernández y Bernardo Ávalos.

Este mix contó con la participación de los músicos Lucas Zaracho (arpa), Nadia Alvarenga (batería) y Heraldo Vargas (acordeón y piano), quien estuvo también a cargo de la instrumentación y la producción musical.

Roscer Díaz ofrece un enganchado con tres polcas

El cantante y requintista Roscer Díaz junto con su grupo también lanzó un mix de polcas. El lanzamiento coincidió con el Día del Folclore, señalando que el mismo no está solamente en nuestras danzas, vestimentas, músicas y tradiciones.

“También está en la familia reunida, los amigos, el asado del fin de semana, la ronda de tereré, las historias compartidas y esas peñas donde una guitarra y una polca pueden hacer que todos terminen cantando juntos”, expresó.

En este mix reunió las polcas ‘Tahachi Remimbyasy’, de Manuel Achón y Diosnel Chase; ‘Reinita mía’, de Manuel Romero Villasanti; y ‘Che Kamba Resahû mi’, de Gregorio Pérez Burgos.

Los músicos que participaron de esta grabación son Daniel Pavetti, Robert Trinidad, Ivan Cheaib, Santiago Rolón, Diego Sánchez y Jesús Garcete.