El Ateneo Paraguayo aborda la historia de la imprenta musical y los archivos como fuentes de investigación

La primera conferencia, titulada “La imprenta en el periodo manual: cómo se imprimía música antes de la época moderna”, será el miércoles 16 de septiembre a las 19:00 en el Ateneo Paraguayo. La propuesta recorrerá los desafíos técnicos y estéticos que implicó llevar la notación musical a la imprenta desde su invención hacia 1440, mucho antes de la litografía y los actuales programas de edición.

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Durante la charla se abordarán los distintos procedimientos desarrollados por los impresores para reproducir los signos musicales y las ventajas y limitaciones de cada uno. También se prestará atención a las características materiales de los primeros libros musicales y a los cambios históricos asociados con el paso hacia una cultura basada en la reproducción impresa.

El jueves 17 de septiembre, también a las 19:00, Piris ofrecerá la conferencia “Juan Max Boettner y Manuel Mosqueira: bibliotecas y archivos musicales como fuentes de investigación”. En este encuentro se analizará el valor de las colecciones personales de figuras vinculadas a la historia nacional como fuentes primarias para la musicología y las ciencias de la documentación.

La investigadora abordará las diferencias entre el trabajo archivístico y bibliográfico, así como las posibilidades que ofrecen ambos enfoques para contextualizar colecciones, identificar nuevas evidencias y ampliar la interpretación histórica a partir de los documentos conservados.

Exalumna del Ateneo Paraguayo, Cynthia Piris se especializa en musicología histórica y documentación musical. Es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, donde en 2024 presentó una tesis sobre la evolución de la imprenta musical en España entre 1570 y 1738. Su trabajo también comprende investigaciones sobre bibliografía material, técnicas de impresión y conservación del patrimonio sonoro.

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El ciclo se realiza en reconocimiento al Premio Extraordinario de Doctorado de la UCM que Piris recibió en mayo de 2025. Su investigación cuenta además con el cofinanciamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con apoyo del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), en el marco de un proyecto dedicado al estudio y divulgación del patrimonio bibliográfico paraguayo y al desarrollo de la investigación musicológica y documental en el país.

Las dos actividades serán en el Ateneo Paraguayo (Nuestra Señora de la Asunción 820 entre Humaitá y Piribebuy) y tendrán acceso libre y gratuito.