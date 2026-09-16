Berta Rojas suma tres nominaciones a los Latin Grammy 2026 con “La huella de las cuerdas”

El álbum compite por el premio a Mejor Álbum Instrumental, mientras que “Tríptico Sudamericano”, compuesto por Elodie Bouny, interpretado por Berta Rojas junto a Pedro Franco, Federico Tarazona y Jorge Glem, fue nominado a Mejor Obra/Composición Clásica. A estas candidaturas se suma la de Mejor Diseño de Empaque, para Celeste Prieto como directora de arte.

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“Estamos felices y agradecidos con los miembros de la Academia Latina de la Música por su voto de confianza en nuestro trabajo. La huella de las cuerdas celebra la unión de la diversidad, unidas las voces de nuestra América Latina a través de sus cuerdas que han dado voz a sus penas y alegrías desde siempre”, dijo emocionada Berta Rojas ni bien la Academia Latina de la Grabación, referente internacional de la música latina, diera a conocer esta mañana del miércoles 16 de septiembre su lista de nominados a los premios Latin Grammy 2026.

Para Rojas, estas nuevas nominaciones llegan después del histórico reconocimiento obtenido en 2022 con “Legado”, el primer álbum paraguayo en ganar un Latin Grammy. En aquella edición, la guitarrista obtuvo los premios a Mejor Álbum de Música Clásica y Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por “Anido’s Portrait”, de Sergio Assad.

Sobre “La huella de las cuerdas”

“La huella de las cuerdas” nació de una investigación sobre los recorridos de los instrumentos de cuerda en América Latina y los vínculos entre distintas tradiciones musicales del continente. El proyecto reúne a artistas de diferentes países y propone encuentros entre la guitarra de Rojas y otros instrumentos, géneros y lenguajes musicales de la región.

Uno de los puntos de partida de la investigación fue el hallazgo del Códice Saldívar, que permitió al equipo indagar en las conexiones entre antiguas guitarras y vihuelas llegadas a América y las tradiciones musicales que posteriormente adquirieron identidad propia en distintos territorios. Durante la presentación del proyecto en Paraguay, Sebastián Henríquez, productor del álbum, explicó junto a Rojas parte de este proceso de investigación.

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La propuesta se extiende además más allá de la grabación musical. “La huella de las cuerdas” fue concebida como un proyecto que reúne música, investigación y una dimensión visual, con un libro-arte y otros formatos que acompañan el álbum. En esta última área se inscribe la candidatura de Celeste Prieto a Mejor Diseño de Empaque.

Con las tres nominaciones anunciadas este miércoles, “La huella de las cuerdas” suma así un nuevo capítulo a su recorrido internacional y vuelve a colocar a Berta Rojas entre los nombres paraguayos que competirán por uno de los principales reconocimientos de la música latina.