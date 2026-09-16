Música
16 de septiembre de 2026 a la - 08:00

Festival +LATINA: una nueva ventana para la música paraguaya en España

Paraguay abre un nuevo espacio para la circulación de su música en España. El primer show será con Nicolás Cañete Trío.
Paraguay abre un nuevo espacio para la circulación de su música en España. El primer show será con Nicolás Cañete Trío.Gentileza

La música paraguaya tendrá una nueva presencia internacional este viernes 18 de septiembre, con la presentación de Nicolás Cañete Trío en el Centro Cultural Casa de Vacas del Parque del Retiro de Madrid. El concierto, de acceso libre y gratuito, se realizará a las 19:00 y formará parte del Festival +LATINA, que reúne distintas expresiones de la creación contemporánea latinoamericana en España.

Por ABC Color
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El proyecto liderado por el contrabajista paraguayo Nicolás Cañete propone un diálogo entre el jazz, la música paraguaya y los ritmos afro-latinos. Lo acompañan la pianista estadounidense Kyra Teboe y la baterista ucranocanadiense Tetyana Haraschuk, en una propuesta que busca llevar sonoridades vinculadas al Paraguay hacia un lenguaje contemporáneo y abierto al intercambio con otras tradiciones musicales.

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La actividad cuenta con el impulso de la Fundación Pusineri Velilla y servirá además para presentar oficialmente Paraguay en Escena, una nueva productora y agencia de iniciativa paraguaya radicada en España, orientada a promover y gestionar la presencia de artistas y proyectos musicales del país en España y otros circuitos europeos.

La iniciativa busca generar vínculos entre artistas, productores, espacios culturales, festivales y públicos de ambas orillas del Atlántico, con el objetivo de ampliar las posibilidades de circulación internacional de la música paraguaya.

Multitud en fila en el Centro Cultural Casa de Vacas, con árboles al fondo y un cartel sobre la antológica de Antonio Pedrero.
El concierto será en el Centro Cultural Casa de Vacas.

La presentación se integra a +LATINA, festival multidisciplinar organizado por Boom! Art Community y BCI, que entre septiembre y noviembre reúne a cerca de 50 artistas en 24 espacios de la Comunidad de Madrid y Navarra. Su programación abarca exposiciones, residencias, artes escénicas, encuentros y espacios de intercambio, con la intención de fortalecer los vínculos entre la creación contemporánea americana y el ecosistema cultural español.

La Fundación Pusineri Velilla, con sede en Asunción y Madrid, es una nueva fundación familiar paraguaya inspirada en el legado de Carlos Pusineri. Entre sus objetivos se encuentra impulsar la producción de arte contemporáneo paraguayo y favorecer la internacionalización de las artes y la cultura del país.

Grupo de cinco personas posando sonriendo; una mujer con vestido azul, hombres con camisetas y gorras en ambiente informal.
Integrantes de la Fundación Pusineri Velilla.

El encuentro contará también con la presencia del embajador de Paraguay ante España, Justo Pastor Apodaca Paredes, y de la ministra consejera de la Embajada de la República del Paraguay en el Reino de España, Doris Román.

El concierto de Nicolás Cañete Trío será este viernes 18 de septiembre a las 19:00 en el Centro Cultural Casa de Vacas, ubicado en el Parque del Retiro de Madrid, con entrada libre y gratuita.