Festival +LATINA: una nueva ventana para la música paraguaya en España

El proyecto liderado por el contrabajista paraguayo Nicolás Cañete propone un diálogo entre el jazz, la música paraguaya y los ritmos afro-latinos. Lo acompañan la pianista estadounidense Kyra Teboe y la baterista ucranocanadiense Tetyana Haraschuk, en una propuesta que busca llevar sonoridades vinculadas al Paraguay hacia un lenguaje contemporáneo y abierto al intercambio con otras tradiciones musicales.

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La actividad cuenta con el impulso de la Fundación Pusineri Velilla y servirá además para presentar oficialmente Paraguay en Escena, una nueva productora y agencia de iniciativa paraguaya radicada en España, orientada a promover y gestionar la presencia de artistas y proyectos musicales del país en España y otros circuitos europeos.

La iniciativa busca generar vínculos entre artistas, productores, espacios culturales, festivales y públicos de ambas orillas del Atlántico, con el objetivo de ampliar las posibilidades de circulación internacional de la música paraguaya.

La presentación se integra a +LATINA, festival multidisciplinar organizado por Boom! Art Community y BCI, que entre septiembre y noviembre reúne a cerca de 50 artistas en 24 espacios de la Comunidad de Madrid y Navarra. Su programación abarca exposiciones, residencias, artes escénicas, encuentros y espacios de intercambio, con la intención de fortalecer los vínculos entre la creación contemporánea americana y el ecosistema cultural español.

La Fundación Pusineri Velilla, con sede en Asunción y Madrid, es una nueva fundación familiar paraguaya inspirada en el legado de Carlos Pusineri. Entre sus objetivos se encuentra impulsar la producción de arte contemporáneo paraguayo y favorecer la internacionalización de las artes y la cultura del país.

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El encuentro contará también con la presencia del embajador de Paraguay ante España, Justo Pastor Apodaca Paredes, y de la ministra consejera de la Embajada de la República del Paraguay en el Reino de España, Doris Román.

El concierto de Nicolás Cañete Trío será este viernes 18 de septiembre a las 19:00 en el Centro Cultural Casa de Vacas, ubicado en el Parque del Retiro de Madrid, con entrada libre y gratuita.