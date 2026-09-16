Finneas abandona gira de Ed Sheeran y no vendrá a Paraguay

La gira mundial ‘Loop’ del cantante británico Ed Sheeran, que incluye una presentación en Paraguay el próximo 26 de noviembre, se ha visto sacudida tras la exclusión de esta del rapero estadounidense Macklemore, quien fungía de telonero y fue excluido a causa de comentarios que hizo a favor de Palestina.

Macklemore – autor de éxitos como Thrift Shop o Can’t Hold Us - anunció el pasado lunes que fue excluido de la gira debido a presiones ejercidas por el empresario estadounidense Robert Kraft, dueño de uno de los estadios en Estados Unidos que van a albergar la gira de Sheeran, quien anunció que no se permitiría al rapero actuar en ese recinto. Además, Kraft habría movilizado a propietarios de otros estadios para vetar al telonero.

Ayer, martes, Ed Sheeran publicó un comunicado en el que defiende la decisión de apartar a Macklemore de la gira diciendo que no desea “usar (su) plataforma profesional para hacer política”.

Renuncias en solidaridad con Macklemore

En rápida sucesión ayer, luego de la publicación del comunicado de Sheeran, varios artistas asociados a la gira anunciaron que la abandonarán.

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Uno de ellos es el productor y músico estadounidense Finneas, hermano y habitual colaborador creativo de la cantante Billie Eilish, quien iba a acompañar al británico en varias de las fechas del tour ‘Loop’ en América, entre ellas la presentación en Paraguay, prevista para el jueves 26 de noviembre en el estadio La Nueva Olla de Cerro Porteño, en Asunción.

“Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos”, escribió Finneas en Instagram, expresando también su respaldo al pueblo palestino.

También anunciaron ayer su renuncia a la gira el cantante danés Lukas Graham, el irlandés Aaron Rowe – quienes también se sumaron al tour como teloneros – y la banda irlandesa Beoga, quien estaba apoyando a Sheeran como banda de acompañamiento.