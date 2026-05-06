Ed Sheeran en Paraguay: entradas salen a la venta para el público general

Este miércoles, al culminar el periodo de preventa exclusiva para clientes de un banco, comenzó la venta para el público general de las entradas para el primer concierto que dará en Paraguay el cantante inglés Ed Sheeran, autor de éxitos mundiales como Shape of You o Perfect.
Las entradas para el show que Ed Sheeran presentará el jueves 26 de noviembre en el estadio La Nueva Olla de Cerro Porteño, en Asunción, están disponibles a través de la plataforma Ticketea.
Los precios de las entradas en la venta general están entre 300.000 y 3.000.000 de guaraníes.
Ed Sheeran, por primera vez en Paraguay
Ed Sheeran llega a Paraguay en el marco de su gira ‘Loop’, con la que promociona su más reciente disco Play, lanzado en 2025.
Como artista invitado estará el músico estadounidense Finneas, hermano de la cantante Billie Eilish y productor de todos sus discos.
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Además de visitar Asunción, Sheeran recorrerá otras ciudades de Latinoamérica como Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) o Sao Paulo (Brasil) en su gira.