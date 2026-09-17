Luciano Pereyra en Paraguay: ocho canciones que podrían sonar en su concierto del Arena Asunción

El cantante y compositor argentino Luciano Pereyra tendrá este sábado 19 de septiembre un nuevo encuentro con el público paraguayo. La cita será en el Arena Asunción (Avda. Eusebio Ayala c/ Pasaje Tembetary) y estará enmarcada en el Tour Te Sigo Amando.

Atendiendo a los setlist de sus presentaciones más recientes y del vínculo que ha establecido con el público paraguayo a lo largo de su carrera, en esta nota recorremos ocho canciones que podrían ser parte de su show en Asunción.

1) Te sigo amando

Es la canción que da nombre a la gira y al álbum que Luciano Pereyra publicó el pasado mes de mayo. El tema fue compuesto y grabado junto al artista español David Bisbal, con quien el cantante argentino mantiene una gran amistad. También fueron parte de la composición de esta balada los productores Andrés Suárez y José Luis Latorre.

2) Si no es muy tarde (versión cumbia)

“Si no es muy tarde” es una de las baladas de su discografía que Luciano Pereyra reversionó junto a Ezequiel y La Clave y Un poco de ruido para el álbum “Ahora las bailamos”, que llegó el pasado 27 de agosto a las plataformas digitales. La canción original fue estrenada en el año 2016, en el marco de los shows que el artista ofreció en el estadio Luna Park de Buenos Aires.

3) Sin testigos

La canción integra el álbum “Luciano”, publicado en el año 2004, y fue compuesta por Sandra Baylac, Sebastián Schon y Cachorro López. En esta balada, el artista le canta a un amor imposible en medio de una última noche juntos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

4) Chaupi Corazón

Esta chacarera compuesta por Luciano Pereyra formó parte de su álbum debut “Amaneciendo”, publicado en el año 1998. El tema integra frecuentemente los setlist de sus presentaciones, manteniendo vigente su conexión con la música folclórica.

5) Tu mano

Esta balada compuesta por Luciano junto a Marcelo Wengrovski y que cuenta con arreglos de Andrés Castro, fue inspirada en la difícil situación de salud que atravesó el cantante en el año 2011, en la que estuvo 10 días en coma y 35 en terapia intensiva. “Tu Mano fue una situación que me inspiró... un momento de estar con mi familia, por momentos agarrarle la mano a mi hermana en una situación tan complicada”, señaló el artista a ABC, tras el lanzamiento del álbum homónimo en 2015.

6) Porque aún te amo

Una de las baladas más conocidas de la carrera de Luciano Pereyra y que fue grabada originalmente en el álbum “Dispuesto a amarte” (2006). La canción fue compuesta por Rudy Pérez y habla de no poder olvidar a alguien luego de finalizar una relación. Esta versión fue grabada en el concierto sinfónico que el artista ofreció en el Teatro Colón de Buenos Aires.

7) El vestido rojo

Esta cumbia compuesta por Ale Sergi, integrante de Miranda!, se ha convertido ya en un clásico de los shows de Luciano Pereyra. La canción apareció originalmente el álbum “Volverte a ver” (2010).

8) Como tú

En esta canción la cumbia se fusiona con instrumentos como el charango, sikus y ritmos urbanos para ofrecer una propuesta bailable y divertida. El tema forma parte del álbum “La vida al viento” (2017) y fue compuesto por Luciano junto a Andrés Castro y Giuanko Gómez, con los arreglos de cuerdas de Rosino Serrano.

También es posible que el cantante sume a su repertorio la guarania “Mis noches sin ti”, de Demetrio Ortiz y María Teresa Márquez, que grabó en el año 2012 en su álbum “Con alma de pueblo”.

Las entradas para el show de Luciano Pereyra en Paraguay siguen a la venta a través de Tuti, con precios que van desde G. 220.000 a G. 800.000.