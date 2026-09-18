Video: Kchiporros se une a FMK en “Si sale el sol”: un reggae que conecta Argentina y Paraguay

La historia del tema comenzó en Paraguay durante un show de FMK, donde el artista coincidió con la banda asuncena de ska, cumbia y pop nacida en 2006.

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Tras ese primer encuentro en Asunción, la relación continuó en Buenos Aires y derivó en una sesión de estudio. De allí surgió la canción, que utiliza el reggae como punto de encuentro entre ambas escenas musicales.

HOY, SI SALE EL SOL X FMK

9pm (Arg/Py) pic.twitter.com/4sSH7sXsbW — Kchiporros (@kchiporros) September 17, 2026

La buena onda se convirtió en canción

Con una producción orgánica, “Si sale el sol” combina el estilo de FMK con la identidad de Kchiporros en una propuesta centrada en la amistad y el intercambio cultural.

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Con una identidad fresca y orgánica, “Si sale el sol” combina la impronta de FMK con la esencia de Kchiporros, dando como resultado una canción que celebra el encuentro, la amistad y la música como puente entre ambos países hermanos.