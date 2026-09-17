Música
17 de septiembre de 2026 a la - 15:56

“Arpa de la Tierra” llega al Teatro Municipal con Marcelo Ojeda y artistas invitados

Marcelo Ojeda toca un arpa, sonriente, con camiseta blanca y pulsera, en ambiente festivo con luces tenues.
Marcelo Ojeda presentará en el Teatro Municipal, este viernes, el espectáculo "Arpa de la Tierra".Gentileza

El arpista paraguayo Marcelo Ojeda presentará este viernes 18 de septiembre “Arpa de la Tierra”, un espectáculo dedicado al arpa paraguaya, la música y las raíces culturales del país. El concierto será a las 20:30 en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane de Asunción y contará con la participación de varios artistas invitados.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

A través de las 36 cuerdas de su arpa, Ojeda propone un recorrido por la música paraguaya y un homenaje a compositores e intérpretes vinculados a la identidad musical del país. La presentación reunirá a Los Paredes, Marijó Obregón, Orlando Caballero, Roscer Díaz, Jaime Zacher, Sergio Cuquejo, Jorge González y Luis Álvarez.

Lea más: Convocan al Premio MIRÁ de Arte Contemporáneo, con un galardón de G. 15 millones

El espectáculo también tendrá un componente audiovisual, ya que será registrado para una posterior difusión en plataformas digitales. La propuesta busca así extender el registro de esta noche dedicada al arpa paraguaya más allá del escenario del Teatro Municipal.

Nacido en Asunción en 1981 y radicado desde niño en Salto del Guairá, Canindeyú, Marcelo Ojeda inició su formación en el arpa a los 10 años junto a su tío y abuelo materno, el arpista Albino Quiñónez, conocido como “Embajador del Arpa Paraguaya”. A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, desarrolló una carrera vinculada a la interpretación, la grabación y la difusión de la música paraguaya.

Marcelo Ojeda, con camisa roja y bordados, toca el arpa en el escenario iluminado, rodeado de músicos.
Marcelo Ojeda viene desarrollando una destacada trayectoria en el ámbito de la música, de la mano del arpa paraguaya.

Entre sus reconocimientos figuran el Trofeo Recuerdo de Ypacaraí, el Trofeo Tacho’i y el Premio Revelación del Festival Nacional de Caapucú. En 1999 publicó “Jóvenes de mi Patria”, su primer material discográfico, con el que se convirtió en el primer artista de Canindeyú en grabar un CD con un sello discográfico de gran alcance. Posteriormente sumó otros trabajos discográficos y producciones audiovisuales.

Su recorrido artístico también lo llevó a representar a Paraguay en escenarios de Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguay, Colombia, Taiwán y Corea del Sur, además de participar en festivales internacionales de arpa. En 2024 fue invitado por el cantante argentino Chaqueño Palavecino a integrar su grupo durante la celebración de sus 40 años de trayectoria, con presentaciones en Argentina y participación en la grabación de un disco.

Cuatro hombres sonrientes, dos con camisa negra y dos con camisas blancas, sostienen un arpa en un ambiente claro.
Marcelo Ojeda también llevará varios invitados al escenario en este nuevo show.

Ojeda es además creador de “El Rincón del Arpa”, un espacio cultural orientado a preservar y difundir la historia del arpa paraguaya.

Las entradas para “Arpa de la Tierra” están disponibles a través de Passline y en la boletería del Teatro Municipal Ignacio A. Pane. Para consultas y reservas está habilitado el número (0972) 809-112.