“Arpa de la Tierra” llega al Teatro Municipal con Marcelo Ojeda y artistas invitados

A través de las 36 cuerdas de su arpa, Ojeda propone un recorrido por la música paraguaya y un homenaje a compositores e intérpretes vinculados a la identidad musical del país. La presentación reunirá a Los Paredes, Marijó Obregón, Orlando Caballero, Roscer Díaz, Jaime Zacher, Sergio Cuquejo, Jorge González y Luis Álvarez.

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El espectáculo también tendrá un componente audiovisual, ya que será registrado para una posterior difusión en plataformas digitales. La propuesta busca así extender el registro de esta noche dedicada al arpa paraguaya más allá del escenario del Teatro Municipal.

Nacido en Asunción en 1981 y radicado desde niño en Salto del Guairá, Canindeyú, Marcelo Ojeda inició su formación en el arpa a los 10 años junto a su tío y abuelo materno, el arpista Albino Quiñónez, conocido como “Embajador del Arpa Paraguaya”. A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, desarrolló una carrera vinculada a la interpretación, la grabación y la difusión de la música paraguaya.

Entre sus reconocimientos figuran el Trofeo Recuerdo de Ypacaraí, el Trofeo Tacho’i y el Premio Revelación del Festival Nacional de Caapucú. En 1999 publicó “Jóvenes de mi Patria”, su primer material discográfico, con el que se convirtió en el primer artista de Canindeyú en grabar un CD con un sello discográfico de gran alcance. Posteriormente sumó otros trabajos discográficos y producciones audiovisuales.

Su recorrido artístico también lo llevó a representar a Paraguay en escenarios de Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguay, Colombia, Taiwán y Corea del Sur, además de participar en festivales internacionales de arpa. En 2024 fue invitado por el cantante argentino Chaqueño Palavecino a integrar su grupo durante la celebración de sus 40 años de trayectoria, con presentaciones en Argentina y participación en la grabación de un disco.

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Ojeda es además creador de “El Rincón del Arpa”, un espacio cultural orientado a preservar y difundir la historia del arpa paraguaya.

Las entradas para “Arpa de la Tierra” están disponibles a través de Passline y en la boletería del Teatro Municipal Ignacio A. Pane. Para consultas y reservas está habilitado el número (0972) 809-112.