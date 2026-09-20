La OCMA ofrecerá un concierto en homenaje al maestro Carlos Dos Santos

Bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Echeverría, la OCMA contará con la participación especial de los violinistas Samira Belén Martínez Cheretti y Paulo Ferreira Da Costa, la cantante Giuliana Barrios y el Coro Fusión Musical, dirigido por Francisco Javier Aguilar.

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El programa comenzará con el Concierto en la menor para dos violines, de Antonio Vivaldi, con la participación de los violinistas invitados. La propuesta continuará con un recorrido por distintas expresiones de la música paraguaya, a través de obras y canciones de autores como María Teresa Márquez, Demetrio Ortiz, Ramón Vargas Colman, Emiliano R. Fernández, Carlos Federico Abente, José A. Flores, Obdulia Nicola Ruotti, Cirilo Ramón Zayas, Félix Aguilera y Digno García.

Entre las piezas seleccionadas se encuentran “Mis noches sin ti”, “13 Tuyutí”, “Ñemity”, “Paraguaya rohayhu”, “Trasnochados espineles” y “Paisajes de mi tierra”, en un repertorio que vincula la tradición de la música paraguaya con la interpretación orquestal y coral.

El concierto se realizará a las 16:00 en el Instituto Municipal de Arte (Presidente Franco entre Montevideo y Ayolas), con acceso libre para el público. La presentación forma parte de las actividades de extensión cultural de la OCMA y tendrá como eje el homenaje a Carlos Dos Santos, figura recordada en esta ocasión a cinco décadas de su fallecimiento.