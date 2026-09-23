U2 revela el nombre de su nuevo álbum, “Carnaval de Luz”, para su 50 aniversario

Bono, el cantante, confirmó en un pódcast lo que se llevaba rumoreando desde hacía tiempo: la salida de su nuevo trabajo, el número 15 de una discografía repleta de éxitos como “War”, “The Joshua Tree” o “Achtung Baby”.

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“El nuevo álbum se llama ’Carnaval de Luz’... es material potente”, dijo el carismático líder del grupo en el pódcast del Irish Times, en el que repasó su carrera.

De este disco, el primero desde “Songs of Experience” en 2017, ya se publicó en julio el adelanto “Street of Dreams”.

El origen de la banda, compuesta por Bono, el guitarrista The Edge, el bajista Adam Clayton y baterista Larry Mullen, remonta al 25 de septiembre de 1976, cuando se reunieron por primera vez en la casa donde vivía Mullen.

Desde entonces, se han convertido en uno de los grupos de rock más longevos de la historia, con títulos tan conocidos como “With or Without You”, “Where the Streets Have No Name” o “One”.

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En total, se estima que han vendido 175 millones de álbumes y cuentan hoy con más de 23 millones de oyentes mensuales en Spotify. ¿Cuál es el secreto de esta longevidad y de todos estos éxitos planetarios? Para Bono, según contó al Irish Times, lo que cuenta es la búsqueda de la perfección, además del placer de pasar el rato con la banda.

“Supongo que siempre está esa idea de que, a la vuelta de la esquina, se encuentra la canción perfecta o la interpretación perfecta. Es una locura decirlo, pero eso sigue siendo la droga de nuestra banda”, dijo al periódico.

Los seguidores del grupo podrán celebrar su medio siglo de existencia en un evento U250 organizado en Dublín este fin de semana.