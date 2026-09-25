Video: esta es la canción oficial de los World Skate Games Asunción 2026

El lanzamiento musical se da en el marco de la preparación para el certamen mundial, que se llevará a cabo en nuestro país del 2 al 18 de octubre. La propuesta musical no solo funciona como banda sonora de la competencia, sino como una apuesta de cruce de géneros que busca representar a la cultura local en una vitrina global.

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De acuerdo con sus creadores, la lírica y estructura de “Keep Moving” giran en torno a la perseverancia, el movimiento constante y la superación personal, conceptos estrechamente ligados al rendimiento de los atletas de alto nivel.

La composición logra enlazar la cadencia y la fuerza del hip hop con la profundidad de arreglos orquestales en formato sinfónico, creando un contraste poco habitual que busca proyectar una identidad paraguaya moderna y universal.

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Diálogo generacional y espíritu deportivo

Más allá de lo estrictamente sonoro, la producción plantea un puente entre la escena urbana contemporánea y la tradición académica musical. Este diálogo entre diferentes generaciones de músicos locales fue concebido para reflejar la dinámica propia de los deportes sobre ruedas: una mezcla de técnica, precisión y libertad expresiva.

El tema oficial ya se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming como Spotify y Apple Music, y acompañará tanto las transmisiones oficiales como las actividades principales del cronograma deportivo.

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Durante más de dos semanas, Asunción albergará a delegaciones provenientes de un centenar de países, convirtiendo a la ciudad en la sede oficial del mayor evento mundial de esta disciplina.