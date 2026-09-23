A días de las elecciones, Alliana habla con Camilo del World Skate Games

“¡Paraguay se prepara para recibir nuevamente al mundo! Recibí al amigo Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, con quien conversamos sobre los World Skate Games ASU26, que en pocos días reunirán en nuestro país a miles de atletas de todo el mundo. Seguimos acompañando al deporte paraguayo y a estos grandes eventos que ponen a nuestro país ante los ojos del mundo".

Así refiere el posteo del vicepresidente y presidente en ejercicio Pedro Alliana, en redes sociales, al referirse a su reunión en Mburuvicha Róga con Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP) y también candidato a intendente de Asunción por la Asociación Nacional Republicana (ANR). El encuentro se llevó a cabo a pocos días de las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre.

Conforme a los datos, los World Skate Games ASU26 se llevarán a cabo en Paraguay del 2 al 18 de octubre de 2026, convirtiendo al país en el epicentro mundial de los deportes sobre ruedas. Se trata del evento deportivo más grande en la historia de la nación por volumen de participantes, reuniendo a más de 8.000 y 10.000 atletas procedentes de unos 100 países.

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Durante 17 días de intensa competencia, se coronarán 154 campeones mundiales de 12 deportes y 40 disciplinas, que incluyen skateboarding, patinaje artístico, patinaje de velocidad, hockey en línea, roller derby y scootering, entre otros.

Varios escenarios

Junior Pujol, coordinador de Servicios al Espectador de los Juegos, durante una entrevista con el programa Tribuna, de Paraguay TV, informó que la competencia tendrá como escenarios el Comité Olímpico Paraguayo (COP), la Secretaría Nacional de Deportes (SND), la Costanera de Asunción y el Cerro Lambaré.

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Los distintos puntos de la capital y su área metropolitana se convertirán así en escenarios de una competencia internacional que, además de su dimensión deportiva, buscará proyectar al país a través de la cultura, el turismo, la gastronomía y el entretenimiento.