Reciclarte 2026, EN VIVO: horarios, artistas y el minuto a minuto de hoy sábado

La música vuelve a sonar en San Bernardino este sábado 26 de septiembre con el inicio oficial del festival Reciclarte 2026. Con la apertura de portones programada para las 14:30, miles de personas comienzan a llegar a la villa veraniega para vivir una extensa jornada que combinará rock, pop y fusión de la mano de destacados artistas nacionales e internacionales.

14:20 Se abrieron los accesos

Un poco después de las 14:00 pudieron ingresar las primeras personas que llegaron hasta el anfiteatro para la primera jornada de Reciclarte en San Bernardino.

14:00 Reciclarte 2026: la grilla de artistas de la primera jornada

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