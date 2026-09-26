Música
26 de septiembre de 2026 a la - 13:56

Reciclarte 2026, EN VIVO: horarios, artistas y el minuto a minuto de hoy sábado

Cinco hombres con diferentes estilos, todos usando gafas de sol, posan en un fondo blanco en una sesión informal.
La agrupación argentina Turf, encabezada por Joaquín Levinton, también estará en el festival ReciclArte 2026.Gentileza, G5Pro

El Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino abre sus puertas para la primera jornada del festival Reciclarte. Seguí el minuto a minuto con los horarios, el ambiente y las presentaciones de Bacilos, Ratones Paranoicos, Turf y una nutrida grilla local e internacional.

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La música vuelve a sonar en San Bernardino este sábado 26 de septiembre con el inicio oficial del festival Reciclarte 2026. Con la apertura de portones programada para las 14:30, miles de personas comienzan a llegar a la villa veraniega para vivir una extensa jornada que combinará rock, pop y fusión de la mano de destacados artistas nacionales e internacionales.

14:20 Se abrieron los accesos

Un poco después de las 14:00 pudieron ingresar las primeras personas que llegaron hasta el anfiteatro para la primera jornada de Reciclarte en San Bernardino.

Así ingresaron los primeros en llegar al Anfiteatro en Sanber para ReciclArte.
Así ingresaron los primeros en llegar al Anfiteatro en Sanber para ReciclArte.

14:00 Reciclarte 2026: la grilla de artistas de la primera jornada

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