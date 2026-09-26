Reciclarte 2026, EN VIVO: horarios, artistas y el minuto a minuto de hoy sábado
El Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino abre sus puertas para la primera jornada del festival Reciclarte. Seguí el minuto a minuto con los horarios, el ambiente y las presentaciones de Bacilos, Ratones Paranoicos, Turf y una nutrida grilla local e internacional.
La música vuelve a sonar en San Bernardino este sábado 26 de septiembre con el inicio oficial del festival Reciclarte 2026. Con la apertura de portones programada para las 14:30, miles de personas comienzan a llegar a la villa veraniega para vivir una extensa jornada que combinará rock, pop y fusión de la mano de destacados artistas nacionales e internacionales.
14:20 Se abrieron los accesos
Un poco después de las 14:00 pudieron ingresar las primeras personas que llegaron hasta el anfiteatro para la primera jornada de Reciclarte en San Bernardino.
14:00 Reciclarte 2026: la grilla de artistas de la primera jornada