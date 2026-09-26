“Voces del Paraguay”: encuentro de coros reunirá a unas 500 voces en el Teatro Municipal

Coros de niños y jóvenes se encontrarán este lunes 28 de septiembre en “Voces del Paraguay”, un encuentro organizado por Manada Pro, que busca visibilizar el canto coral infantil y juvenil.

Lea más: “El gran show” llega al Teatro Municipal de Asunción con un elenco de Guarambaré

La presentación comenzará a las 19:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) y reunirá a coros de escuelas públicas y privadas de Asunción y el departamento Central.

Este encuentro, según señalaron sus organizadores, busca generar un espacio de encuentro, formación artística e integración.

Cada coro pasará al escenario presentando temas de su repertorio y, como cierre, todas las voces participantes se unirán para interpretar “Bravo Paraguay”.

¿Qué coros que participarán de “Voces del Paraguay”?

El Primer Encuentro Nacional de Coros de Niños y Jóvenes “Voces del Paraguay” contará con la participación de las siguientes agrupaciones:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Coro de niños de Luque

Coro del Colegio Santa Teresita (Luque)

Coro Ausiliatrice del Centro Educativo María Auxiliadora (Asunción)

Coro del Colegio Euro School (Fernando de la Mora)

Coro del Colegio Técnico Javier (Asunción)

Coro del Colegio María Auxiliadora (Luque)

Coro del Conservatorio Municipal de Luque

Coro del Colegio Salesianito (Asunción)

Este encuentro busca “consolidarse como un espacio de referencia para el movimiento coral infantil y juvenil del país, poniendo en valor el trabajo de los niños, jóvenes, directores e instituciones que impulsan la actividad coral”, indicaron los organizadores.

Las entradas para esta presentación se pueden conseguir a través de Passline a G. 50.000.