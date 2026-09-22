“El gran show” llega al Teatro Municipal de Asunción con un elenco de Guarambaré

El elenco Casa de Actores Guarambaré llegará este domingo 27 al escenario del Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) con el espectáculo teatral y musical “El gran show”, dirigido por María Paz Vaesken.

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Según destacaron, esta puesta es significativa para la agrupación ya que será la primera vez que un elenco de la ciudad de Guarambaré estará en este escenario con casi un centenar de artistas.

“El gran show” presentará la historia de Thomas, un joven humilde que sueña con crear un espectáculo capaz de devolver la esperanza a quienes el mundo ha olvidado. Junto a Clara, el amor de su vida, desafía a una sociedad marcada por las diferencias de clase y los prejuicios.

Sin embargo, el éxito, la ambición y las heridas del pasado pondrán a prueba aquello que ambos construyeron con tanto amor.

En este camino, Thomas se encuentra con diversos personajes como Phillip, Anne, Jenny Lind, el vaquero, el oficial de marina, la pirata, las gatas, los samuráis, los vikingos, las chicas de cristal, los domadores, las payasitas y las arlequinas.

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El espectáculo presentará en escena las canciones del exitoso musical “The Greatest Showman”, junto a coreografías y una puesta cargada de emoción y magia. La obra propondrá una celebración de la amistad, el amor, el perdón, la inclusión y el valor de quienes se atreven a seguir soñando cuando todo parece perdido.

La coordinación general del espectáculo está a cargo de Grace Ruiz, y en la asistencia de dirección están Laura Cabrera, Aracely Garay y Adriana Jara.

Horario y entradas para “El gran show” en el Teatro Municipal

La única función de “El gran show” en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” será este domingo 27 a las 19:00. Las entradas se pueden solicitar al teléfono (0984) 754-475.