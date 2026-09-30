La destacada violinista suiza Rachel Kolly se presentará con la OSCA

Considerada una de las figuras destacadas del violín suizo, Rachel Kolly regresará a Paraguay para compartir escenario con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA). La presentación será este jueves 1 de octubre, a las 20:00, en el Teatro Municipal (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi), bajo la dirección del maestro Luis Szarán. El acceso será libre y gratuito.

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La violinista retomará así su vínculo con el país, donde se presentó por última vez hace once años. Su relación con Paraguay también incluye actividades vinculadas a la formación musical y al trabajo con niños, además de sus anteriores temporadas junto a la OSCA.

Para esta presentación, Kolly tendrá a su cargo dos de las obras centrales del programa: el Concierto para violín y orquesta en sol menor, Op. 26, de Max Bruch, y también Introducción y rondó caprichoso, de Camille Saint-Saëns. El programa se completará con la Sinfonía en Do mayor, de Georges Bizet.

Concierto de Bruch entre el virtuosismo y el romanticismo

El Concierto para violín y orquesta de Bruch es una de las obras más reconocidas del repertorio para este instrumento, según menciona el comunicado de la SCA. Compuesta cuando el músico tenía 28 años, fue estrenada en 1866 y dedicada al violinista Joseph Joachim, uno de los grandes virtuosos del siglo XIX.

La obra, vinculada al romanticismo tardío y con influencias de Johannes Brahms, se caracteriza por un discurso melódico y expresivo que contribuyó a mantenerla dentro del repertorio habitual de los grandes concertistas.

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También estará presente Saint-Saëns con su Introducción y rondó caprichoso, pieza escrita en 1870 y concebida para el lucimiento del violín. El compositor francés dedicó buena parte de su producción a instrumentos solistas y escribió, además de sus conciertos para violín, distintas obras de virtuosismo para este instrumento.

El cierre estará a cargo de la Sinfonía en Do mayor de Georges Bizet, una obra escrita en 1855, cuando el compositor tenía apenas 17 años y estudiaba en el Conservatorio de París. La pieza permaneció desconocida durante décadas y no llegó a ser interpretada en vida de Bizet. El manuscrito fue descubierto en 1933 y su primera audición tuvo lugar en Basilea, Suiza, en 1935.

Desde entonces, la sinfonía pasó a formar parte del repertorio sinfónico y es considerada una muestra temprana del talento de Bizet para la invención melódica, el tratamiento temático y la orquestación.

Una violinista vinculada también a Paraguay

Formada en el Conservatorio de Lausana y en la Universidad de Música y Arte Dramático de Berna, Rachel Kolly ha desarrollado una carrera internacional como solista. Ha actuado junto a orquestas de Europa, Asia y América, entre ellas la Orquesta Sinfónica NHK, la Filarmónica de la BBC, la Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI y la Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi.

Su actividad también abarca la música contemporánea, el análisis y la composición. Ha estrenado obras de distintos compositores y fue la primera música suiza en grabar para Warner Music Group, según la información proporcionada por la organización.

Kolly mantiene, además, un vínculo particular con Paraguay a través de sus actividades de formación y cooperación. Ha ofrecido clases magistrales para niños y jóvenes, incluyendo experiencias con instrumentos reciclados, y participó en el Programa Nacional Sonidos de la Tierra. Por su trabajo con niños y sus vínculos con la OSCA, fue reconocida como ciudadana honoraria de Asunción.

Para su presentación en el Teatro Municipal, la violinista ejecutará un violín Antonio Stradivari construido en 1732.