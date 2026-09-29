Mocasinos vuelve con una noche de garage, psych rock y memoria del beat paraguayo

Después de un período de pausa, Mocasinos retomará su actividad en vivo este viernes 2 de octubre en Voudevil, con una propuesta que conecta distintas generaciones alrededor de los sonidos del beat, el garage, el rock, el R&B y la psicodelia de los años 60.

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La banda asuncena compartirá la fecha con Narciso, agrupación de Rosario, Argentina, vinculada al psych rock de aquella década. El encuentro propone así un diálogo entre la escena local y una banda argentina que trabaja desde una estética ligada a los sonidos vintage.

La noche tendrá además como invitado especial a Carlos Báez, cantante y figura histórica de The Aftermad’s. Según la organización, Báez será el presentador del evento y tendrá también una participación musical en la que interpretará algunas canciones vinculadas al repertorio de la época de la agrupación.

La presencia de Báez recupera además parte de la historia del beat paraguayo. The Aftermad’s participó del Primer Festival Nacional de Música Beat, realizado en Asunción en 1970, donde obtuvo el segundo puesto con “Reflejos del silencio”, detrás de The Vip’s.

De esta manera, la organización plantea la fecha como un encuentro entre una generación vinculada a los primeros años de la escena beat paraguaya y músicos que actualmente vuelven a explorar aquellos lenguajes desde Asunción.

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Una nueva etapa para Mocasinos

El concierto también marcará el inicio de una nueva etapa para Mocasinos. Además de repasar parte de su repertorio, la banda adelantará algunos temas nuevos que se encuentran en proceso de preparación y que próximamente serán llevados al estudio para su grabación.

La jornada comenzará a las 21:00 con un DJ set de Il Ragazzo, cuyo repertorio estará centrado en sonidos vinculados al garage, el beat, el new wave y otras vertientes de la música de las décadas de 1960 y posteriores.

El concierto de Mocasinos y Narciso será este viernes 2 de octubre en Voudevil, ubicado sobre Mcal. Estigarribia 1017 casi Av. Estados Unidos, en Asunción. Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 50.000 y las reservas pueden realizarse al (0981)428-638.