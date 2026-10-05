La OSCA y la OCMA proponen música en vivo con acceso libre

La primera propuesta será el martes 6 de octubre, cuando la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) llegue al Colegio Nacional Las Mercedes, en Loma Pytã, con una nueva presentación de su ciclo “Sinfonía divertida en los barrios de Asunción”. El concierto comenzará a las 19:00 y tendrá acceso libre y gratuito.

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Bajo la dirección de José Miguel Echeverría, la OSCA presentará un repertorio pensado para públicos de distintas edades, que incluirá obras como la Danza eslava Nº 1, de Antonín Dvořák; el Vals del ballet “Coppélia”, de Léo Delibes; “Caturí Abente”, de Prudencio Giménez; “Filigrana”, de Digno García; “Cholí”, de José Asunción Flores; “Spanish flea”, de Julius Wechtner, y “La máquina de escribir”, de Leroy Anderson.

El programa también tendrá un segmento dedicado al centenario del nacimiento de Luis Alberto del Paraná, con las obras “Mi guitarra y mi voz” y “Bajo el cielo del Paraguay”. Además, distintos integrantes de la orquesta participarán como solistas y se invitará especialmente a los niños del público a formar parte de la interpretación de la “Sinfonía de los juguetes”, de Joseph Haydn. La actividad será en el Colegio Nacional Las Mercedes, ubicado sobre la Ruta Transchaco, a la altura del kilómetro 10.

Al día siguiente, el miércoles 7 de octubre, la Orquesta de Cámara Municipal de Asunción (OCMA) presentará su sexto concierto de temporada, denominado “Danza y tradición”. La presentación será a las 20:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi), también con acceso libre y gratuito, bajo la dirección del maestro invitado Luis Fabián Vera Resquín.

El programa estará integrado por “Dos melodías nórdicas”, de Edvard Grieg; “Suite III. Arias y danzas antiguas”, de Ottorino Respighi; “Asunción al alba”, de Daniel Ayala; “Pirayú ndaijojahai”, de Dionisio Barrios, y “Cinco danzas griegas”, de Nikolaos Skalkottas. Vera Resquín, director y compositor paraguayo, se ha desempeñado como director invitado de distintas orquestas del país y del extranjero y actualmente es docente del Instituto Superior de Bellas Artes.

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Ambas presentaciones son organizadas por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción y la Sociedad Filarmónica de Asunción, con presentación de Fundación Itaú y Petrobras.